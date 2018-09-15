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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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4:1
Конец матча
1:0
23' ГолМора Родриго
23' Желтая карточкаClaudio Mosca
2:0
35' ГолМайада Камило
3:0
50' ГолМора Родриго
3:1
53' ГолФасундо Эрпен
53' Желтая карточкаFederico Milo
60' Желтая карточкаМорейра Хорхе
68' Красная карточкаHernan Da Campo
69' Желтая карточкаБорре Рафаэль
4:1
72' ПенальтиМартинес Гонсало
81' Желтая карточкаПинола Хавьер II
|
23'
1:0
23'
35'
2:0
50'
3:0
53'
3:1
53'
60'
68'
69'
72'
4:1
81'
Состав команд
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Ривер Плейт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 4 Морейра Хорхе Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 18 Майада Камило Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
Сан-Мартин Сан-Хуан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Арденте Луис Вратарь
- 4 Проспери Гонсало Защитник
- 3 Фасундо Эрпен Защитник
- 18 Родригес Хуан II Защитник
- 25 Federico Milo Защитник
- 21 Hernan Da Campo Полузащитник
- 32 Кристальдо Франко Полузащитник
- 10 Claudio Mosca Полузащитник
- 7 Nazareno Solis Полузащитник
- 23 Martin Ivan Bravo Полузащитник
- 20 Gonzalo Castillejos Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Leonardo Corti Вратарь
- 6 Arian Pucheta Защитник
- 26 Francisco Grahl Полузащитник
- 8 Фиссоре Матиас Полузащитник
- 30 Diego Daniel Cardozo Полузащитник
- 27 Gustavo Villarruel Нападающий
- 9 Daniel Opazo
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 29.08.2018 Текнико Университарио 3:2 Ривер Плейт СA
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 1:4 ЛДУ Кито СA
- 21.08.2018 Эль Насьональ 1:1 Ривер Плейт СA
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 13.08.2018 Уракан 0:0 Ривер Плейт С
- 13.08.2018 Ривер Плейт 0:2 Дельфин СA
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 05.08.2018 Эмелек 3:0 Ривер Плейт СA
- 29.07.2018 Ривер Плейт 3:1 Вилья Дальмине К
- 27.07.2018 Ривер Плейт 1:1 Макара СA
- 24.07.2018 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
- 23.07.2018 Ривер Плейт 7:0 Сентрал Норте К
- 17.07.2018 Текнико Университарио 1:0 Ривер Плейт СA
- 08.07.2018 Ривер Плейт 0:0 ЛДУ Кито СA
- 02.07.2018 Эмелек 2:1 Ривер Плейт СA
Сан-Мартин Сан-Хуан (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 01.09.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Уракан С
- 25.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.08.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Патронато де Парана С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.07.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Браун Адроге К
- 12.05.2018 Чакарита Хуниорс 1:4 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Годой Крус 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ланус С
- 14.04.2018 Олимпо 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 08.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Уракан С
- 31.03.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 13.02.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сан-Мартин Сан-Хуан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 18.09.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Ривер Плейт Суперлига
- 18.02.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 19.09.2016 Ривер Плейт 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Примера
- 18.08.2015 Ривер Плейт 0:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Примера
- 23.06.2013 Ривер Плейт 3:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Примера
- 10.12.2012 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Ривер Плейт Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|11.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|14.
|Индепендьенте
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|20.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|21.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|22.
|Колон
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|24.
|Ланус
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|26.
|Патронато де Парана
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
77'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Гонзало Касстиллехос уходит с поля, а Gustavo Villarruel выходит на его замену.
77'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Nazareno Solis уходит с поля, а Фиссоре Матиас выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало из команды Ривер Плейт забивает с точки!
69'
Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
68'
УДАЛЕНИЕ! - Hernan Da Campo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
67'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Кристальдо Франко уходит с поля, а Диего Даниел Кардозо выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Мартинес Гонсало выходит на его замену.
60'
Морейра Хорхе получил желтую карточку от судьи
53'
Federico Milo получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Фасундо Эрпен бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Мора Родриго бьет в цель!
46'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Паласиос Эксекиэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Майада Камило бьет в цель!
23'
Клаудио Моска получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Мора Родриго бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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