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Ривер Плейт
4:1
Конец матча
Сан-Мартин Сан-Хуан
0'
1:0
23' Гол
Мора Родриго
23' Желтая карточка
Claudio Mosca
2:0
35' Гол
Майада Камило
3:0
50' Гол
Мора Родриго
3:1
53' Гол
Фасундо Эрпен
53' Желтая карточка
Federico Milo
60' Желтая карточка
Морейра Хорхе
68' Красная карточка
Hernan Da Campo
69' Желтая карточка
Борре Рафаэль
4:1
72' Пенальти
Мартинес Гонсало
81' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
81'
Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
77'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Гонзало Касстиллехос уходит с поля, а Gustavo Villarruel выходит на его замену.
77'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Nazareno Solis уходит с поля, а Фиссоре Матиас выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Мартинес Гонсало из команды Ривер Плейт забивает с точки!
Желтая карточка
69'
Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
68'
УДАЛЕНИЕ! - Hernan Da Campo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
67'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Кристальдо Франко уходит с поля, а Диего Даниел Кардозо выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Мартинес Гонсало выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Морейра Хорхе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Federico Milo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Фасундо Эрпен бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Мора Родриго бьет в цель!
46'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Паласиос Эксекиэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Майада Камило бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Клаудио Моска получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Мора Родриго бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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