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Динамо Дрезден
4:1
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
3' Пенальти
Коне Мусса II
1:1
18' Гол
Хеллер Марсель
37' Желтая карточка
Думич Дарио
45' Желтая карточка
Вальквист Линус
2:1
54' Гол
Эберт Патрик
3:1
60' Гол
Хайзе Филип
79' Желтая карточка
Холланд Фабиан
85' Желтая карточка
Бойд Терренс
4:1
90' Гол
Коне Мусса II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Бойд Терренс получил желтую карточку от судьи
83'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Кройцер Никлас выходит на его замену.
81'
СК Дармштадт делает замену. Хён Иммануэль уходит с поля, а Ридер Тим выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
76'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
73'
Динамо Дрезден делает замену. Эберт Патрик уходит с поля, а Erich Berko выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Хайзе Филип бьет в цель!
57'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Эберт Патрик бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Rico Benatelli выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Думич Дарио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Хеллер Марсель бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Коне Мусса II из команды Динамо Дрезден забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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