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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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4:1
Конец матча
1:0
3' ПенальтиКоне Мусса II
1:1
18' ГолХеллер Марсель
37' Желтая карточкаДумич Дарио
45' Желтая карточкаВальквист Линус
2:1
54' ГолЭберт Патрик
3:1
60' ГолХайзе Филип
79' Желтая карточкаХолланд Фабиан
85' Желтая карточкаБойд Терренс
4:1
90' ГолКоне Мусса II
|
3'
1:0
18'
1:1
37'
45'
54'
2:1
60'
3:1
79'
85'
90'
4:1
Состав команд
10
Aias
Aosman
16
Хайзе
Филип
20
Эберт
Патрик
11
Кемпе
Тобиас
Динамо Дрезден 3-4-3
- Основной состав
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 3 Думич Дарио Защитник
- 6 Marco Hartmann Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 2 Вальквист Линус Полузащитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 4 Jannis Nikolaou Полузащитник
- 16 Хайзе Филип Полузащитник
- 20 Эберт Патрик Нападающий
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 11 Дульевич Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 7 Кройцер Никлас Полузащитник
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 22 Patrick Moeschl Нападающий
- 28 Атик Бариш Нападающий
- 24 Вигерс Патрик
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 20 Хеллер Марсель Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 19 Дурсун Сердар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 2 Хертнер Себастьян Полузащитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 40 Ридер Тим Полузащитник
- 18 Бойд Терренс Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Предыдущие игры
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 26.08.2018 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Б2
- 18.08.2018 Рёдингхаузен 3:2 Динамо Дрезден К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Динамо Дрезден 1:2 Астон Вилла ТМК
- 18.07.2018 Динамо Дрезден 0:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.04.2018 Динамо Дрезден 1:2 Фортуна Б2
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
Дармштадт (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 15.09.2018 Дармштадт 1:1 Зандхаузен Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 25.02.2018 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Б2
- 21.02.2018 Дармштадт 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
Последние игры между собой
Динамо Дрезден
Дармштадт
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|2.
|Гамбург
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Гройтер Фюрт
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|Бохум
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|Дармштадт
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Унион Берлин
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|8.
|Санкт-Паули
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Арминия
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|11.
|Падерборн
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ингольштадт
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Ян
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Магдебург
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Зандхаузен
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Дуйсбург
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
85'
Бойд Терренс получил желтую карточку от судьи
83'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Кройцер Никлас выходит на его замену.
81'
СК Дармштадт делает замену. Хён Иммануэль уходит с поля, а Ридер Тим выходит на его замену.
79'
Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
76'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
73'
Динамо Дрезден делает замену. Эберт Патрик уходит с поля, а Erich Berko выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Хайзе Филип бьет в цель!
57'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Эберт Патрик бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Rico Benatelli выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
37'
Думич Дарио получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Хеллер Марсель бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Коне Мусса II из команды Динамо Дрезден забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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