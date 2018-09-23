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Зрители: 13119
Дуйсбург
1:2
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
25' Желтая карточка
Лукас Фрёде
25' Желтая карточка
Кемпе Деннис
1:0
42' Пенальти
Вольце Кевин
1:1
49' Пенальти
Теструт Паскаль
52' Желтая карточка
Тифферт Кристиан
56' Желтая карточка
Sebastian Neumann
78' Желтая карточка
Тащи Борис
80' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
80' Желтая карточка
Вольце Кевин
1:2
84' Гол
Mario Kvesic
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Выдра Доминик выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Mario Kvesic бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Тащи Борис получил желтую карточку от судьи
76'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Сёрен Бертрам выходит на его замену.
71'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Гайаю Джозеф-Клод выходит на его замену.
70'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Тифферт Кристиан уходит с поля, а Mario Kvesic выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Себастьян Нойманн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Тифферт Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль из команды Эрцгебирге Ауэ забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Вольце Кевин из команды Дуйсбург забивает с точки!
Желтая карточка
25'
Кемпе Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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