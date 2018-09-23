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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 13119
1:2
Конец матча
25' Желтая карточкаЛукас Фрёде
25' Желтая карточкаКемпе Деннис
1:0
42' ПенальтиВольце Кевин
1:1
49' ПенальтиТеструт Паскаль
52' Желтая карточкаТифферт Кристиан
56' Желтая карточкаSebastian Neumann
78' Желтая карточкаТащи Борис
80' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
80' Желтая карточкаВольце Кевин
1:2
84' ГолMario Kvesic
|
25'
25'
42'
1:0
49'
1:1
52'
78'
80'
80'
84'
1:2
Состав команд
17
Вольце
Кевин
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
Дуйсбург 4-2-2-2
- Основной состав
- 27 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 29 Sebastian Neumann Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 10 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 9 Энгин Ахмет Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Давари Даниэль Вратарь
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 23 Регезель Янни Защитник
- 36 Гайаю Джозеф-Клод Полузащитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 2 Young-Jae Seo
- 13 Lukas Daschner
- Главный тренер: Ilia Gruev
Эрцгебирге Ауэ 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 12 Steve Breitkreuz Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 33 Тифферт Кристиан Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 15 Кемпе Деннис Полузащитник
- 7 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- 9 Emmanuel Iyoha Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 23 Soeren Bertram Полузащитник
- 24 Patrick Strauss Полузащитник
- 25 Выдра Доминик Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 27 Sascha Haertel
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 18.08.2018 Дассендорф 0:1 Дуйсбург К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 15.07.2018 Вердер 1:0 Дуйсбург ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 31.03.2018 Дуйсбург 1:4 Кайзерслаутерн Б2
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 03.03.2018 Хольштайн Киль 5:0 Дуйсбург Б2
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 07.09.2018 Вольфсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 18.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Майнц К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 22.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Карлсруэ ПОЗПИВБ2
- 18.05.2018 Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ ПОЗПИВБ2
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.03.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Бундеслига 2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 27.04.2013 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 18.11.2012 Дуйсбург 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 29.04.2012 Дуйсбург 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 25.11.2011 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 06.02.2011 Дуйсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 19.09.2010 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дуйсбург Бундеслига 2
Дуйсбург
Эрцгебирге Ауэ
-
13 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 23
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|2.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Бохум
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|4.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Дармштадт
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Унион Берлин
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|8.
|Санкт-Паули
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Падерборн
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|10.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|11.
|Арминия
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|12.
|Хайденхайм
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Ингольштадт
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Магдебург
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Дуйсбург
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Выдра Доминик выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Mario Kvesic бьет в цель!
80'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
80'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
78'
Тащи Борис получил желтую карточку от судьи
76'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Сёрен Бертрам выходит на его замену.
71'
Дуйсбург делает замену. Энгин Ахмет уходит с поля, а Гайаю Джозеф-Клод выходит на его замену.
70'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Тифферт Кристиан уходит с поля, а Mario Kvesic выходит на его замену.
56'
Себастьян Нойманн получил желтую карточку от судьи
52'
Тифферт Кристиан получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль из команды Эрцгебирге Ауэ забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Вольце Кевин из команды Дуйсбург забивает с точки!
25'
Кемпе Деннис получил желтую карточку от судьи
25'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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