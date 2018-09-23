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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
2:2
Конец матча
Бэйцзин Женьхэ
0'
1:0
10' Гол
Апаресидо Джонатан
2:0
22' Пенальти
Ачеампонг Франк
2:1
41' Гол
Makhete Diop
50' Желтая карточка
Yuanyi Li
58' Желтая карточка
Honglue Zhao
65' Желтая карточка
Hao Guo
2:2
77' Гол
Масика Аюб
90' Желтая карточка
Fan Yang
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Тактическая замена. Масика Аюб уходит с поля и его заменяет Bin Yu
Угловой
93'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
93'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
92'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Янг Кипенг
Желтая карточка
91'
Fan Yang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Аугусто Фернандес пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Масика Аюб имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
89'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
89'
Fan Yang не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
88'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Yuanyi Li оказался на газоне.
88'
Yongjing Cao получил травму и заменен. Chu Wang выходит на поле.
87'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чао Янг
86'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Масика Аюб наказан за толчок Yuanyi Li
84'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Ачеампонг Франк уходит с поля и его заменяет Fan Yang
83'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Апаресидо Джонатан задерживает мяч рукой
82'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
81'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Чао Янг выходит на поле.
80'
После дальнего удара, который нанес Юфенг Бай мяч отбит вратарем
Угловой
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Масика Аюб забивает!
76'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
75'
Близко! Апаресидо Джонатан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
74'
Nizamdin Ependi нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
74'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
73'
Yuanyi Li наказан за толчок Makhete Diop
72'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
72'
Апаресидо Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Nizamdin Ependi атаковал сзади соперника. Это Апаресидо Джонатан заработал своей команде штрафной
71'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
71'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
70'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
69'
После дальнего удара, который нанес Аугусто Фернандес мяч отбит вратарем
69'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Boyang Liu уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
69'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
68'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Бастианс Феликс оказался на газоне.
68'
Weijun Xie бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
68'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
67'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Weijun Xie оказался на газоне.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
Фол, нарушение
66'
Судья свистит. Weihui Rao атаковал сзади соперника. Это Жао Хонглуе заработал своей команде штрафной
66'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
65'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
65'
Hao Guo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Nizamdin Ependi пострадал.
64'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
64'
Ван Хоулианг ошибается в защите.
63'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Xin Luo
Желтая карточка
58'
Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Liang Shi пострадал.
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
57'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
57'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Апаресидо Джонатан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
54'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
54'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
53'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
53'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
52'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
50'
Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Масика Аюб пострадал.
50'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
49'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
49'
Масика Аюб наказан за толчок Бастианс Феликс
49'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
49'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
48'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
47'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
47'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
48'
Тианйи Киу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
Угловой
47'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
46'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Weihui Rao пострадал.
45'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yongjing Cao оказался на газоне.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Юфенг Бай
41'
сделал результативную передачу.
41'
Yongjing Cao сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Makhete Diop изменил счет на табло!
41'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
41'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Lie Zhang пострадал.
38'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
37'
Yongjing Cao мяч отрикошетил от ворот
36'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
36'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
36'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Тианйи Киу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Weihui Rao оказался на газоне.
34'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
33'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
33'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
33'
Отличные скиллы показывает Makhete Diop, обводя своих соперников
33'
ШАНС! Makhete Diop вышел один-на-один с голкипером...
32'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
31'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
30'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
29'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
29'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Makhete Diop пострадал.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
28'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
27'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
27'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
26'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
26'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
26'
Boyang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает с точки!
Фол, нарушение
21'
ПЕНАЛЬТИ - Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Апаресидо Джонатан.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
20'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Отличные скиллы показывает Апаресидо Джонатан, обводя своих соперников
20'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
19'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
19'
Yuanyi Li нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
19'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
18'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
17'
Судья свистит. Yuanyi Li атаковал сзади соперника. Это Масика Аюб заработал своей команде штрафной
17'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
16'
Матч возобновлен
Угловой
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Muzepper Mirahmetjan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
14'
Yongjing Cao возвращается на поле.
14'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
14'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Отличные скиллы показывает Масика Аюб, обводя своих соперников
13'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Yuanyi Li атаковал сзади соперника. Это Yongjing Cao заработал своей команде штрафной
12'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Жао Хонглуе сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда переиграл вратаря дальним ударом!
10'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
8'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
7'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
5'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Ачеампонг Франк пострадал.
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Аугусто Фернандес атаковал сзади соперника. Это Yuanyi Li заработал своей команде штрафной
4'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
3'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
3'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
2'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Hao Guo задерживает мяч рукой
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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