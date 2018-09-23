Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
2:2
Конец матча
1:0
10' ГолАпаресидо Джонатан
2:0
22' ПенальтиАчеампонг Франк
2:1
41' ГолMakhete Diop
50' Желтая карточкаYuanyi Li
58' Желтая карточкаHonglue Zhao
65' Желтая карточкаHao Guo
2:2
77' ГолМасика Аюб
90' Желтая карточкаFan Yang
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
94'
Тактическая замена. Масика Аюб уходит с поля и его заменяет Bin Yu
93'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
93'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
92'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Янг Кипенг
91'
Fan Yang получил желтую карточку от судьи
91'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Аугусто Фернандес пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Масика Аюб имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
89'
89'
Fan Yang не смог попасть в створ ударом издали
88'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Yuanyi Li оказался на газоне.
88'
Yongjing Cao получил травму и заменен. Chu Wang выходит на поле.
87'
87'
Матч возобновлен
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чао Янг
86'
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
85'
84'
Масика Аюб наказан за толчок Yuanyi Li
84'
83'
Тактическая замена. Ачеампонг Франк уходит с поля и его заменяет Fan Yang
83'
83'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
83'
Апаресидо Джонатан задерживает мяч рукой
82'
82'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Чао Янг выходит на поле.
80'
После дальнего удара, который нанес Юфенг Бай мяч отбит вратарем
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Г О О О О Л - Масика Аюб забивает!
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
75'
Близко! Апаресидо Джонатан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
74'
Nizamdin Ependi нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
74'
73'
73'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Yuanyi Li наказан за толчок Makhete Diop
72'
72'
Апаресидо Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Судья свистит. Nizamdin Ependi атаковал сзади соперника. Это Апаресидо Джонатан заработал своей команде штрафной
71'
71'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
69'
После дальнего удара, который нанес Аугусто Фернандес мяч отбит вратарем
69'
69'
Тактическая замена. Boyang Liu уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
69'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает неудачный навес.
68'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Бастианс Феликс оказался на газоне.
68'
Weijun Xie бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
68'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
67'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Weijun Xie оказался на газоне.
66'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
66'
Судья свистит. Weihui Rao атаковал сзади соперника. Это Жао Хонглуе заработал своей команде штрафной
66'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Hao Guo получил желтую карточку от судьи
64'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Nizamdin Ependi пострадал.
64'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Ван Хоулианг ошибается в защите.
63'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
62'
61'
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
59'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Xin Luo
58'
Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи
58'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Liang Shi пострадал.
58'
58'
58'
57'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
57'
57'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
56'
Апаресидо Джонатан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
56'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
54'
53'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
53'
52'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
52'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
50'
Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Масика Аюб пострадал.
50'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
49'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Масика Аюб наказан за толчок Бастианс Феликс
49'
49'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
48'
48'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
47'
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
47'
47'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
48'
Тианйи Киу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
47'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
46'
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Weihui Rao пострадал.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
44'
43'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yongjing Cao оказался на газоне.
42'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Юфенг Бай
41'
сделал результативную передачу.
41'
Yongjing Cao сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Makhete Diop изменил счет на табло!
41'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
41'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Матч возобновлен
39'
Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Lie Zhang пострадал.
38'
38'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
37'
Yongjing Cao мяч отрикошетил от ворот
36'
36'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
36'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Тианйи Киу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Weihui Rao оказался на газоне.
34'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
33'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
33'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
33'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
33'
Отличные скиллы показывает Makhete Diop, обводя своих соперников
33'
ШАНС! Makhete Diop вышел один-на-один с голкипером...
32'
31'
31'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
29'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
29'
Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Makhete Diop пострадал.
28'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
28'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
27'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
27'
26'
26'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
26'
Boyang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
24'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
22'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает с точки!
21'
ПЕНАЛЬТИ - Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Апаресидо Джонатан.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
20'
20'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Отличные скиллы показывает Апаресидо Джонатан, обводя своих соперников
20'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
19'
Yuanyi Li нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
18'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Судья свистит. Yuanyi Li атаковал сзади соперника. Это Масика Аюб заработал своей команде штрафной
17'
16'
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Muzepper Mirahmetjan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
14'
Yongjing Cao возвращается на поле.
14'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
14'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
13'
13'
Отличные скиллы показывает Масика Аюб, обводя своих соперников
13'
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Судья свистит. Yuanyi Li атаковал сзади соперника. Это Yongjing Cao заработал своей команде штрафной
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Жао Хонглуе сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда переиграл вратаря дальним ударом!
10'
9'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
9'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
8'
7'
7'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Ачеампонг Франк пострадал.
4'
Судья свистит. Аугусто Фернандес атаковал сзади соперника. Это Yuanyi Li заработал своей команде штрафной
4'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
3'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
2'
Hao Guo задерживает мяч рукой
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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