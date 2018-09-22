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Стадион:
Малатьяспор
0:0
Первый тайм: 36'
Ризеспор
0'
9' Желтая карточка
Marwane Saadane
29' Желтая карточка
Алексич Даниел
36'
Первый тайм
Желтая карточка
29'
Алексич Даниел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Marwane Saadane получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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