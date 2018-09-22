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Стадион: Malatya Stadyumu
0:0
Первый тайм: 36'
9' Желтая карточкаMarwane Saadane
29' Желтая карточкаАлексич Даниел
|
29'
Состав команд
25
Озбир
Эртач
18
Sincere
Seth
44
Мина
Артуро
39
Каш
Эркан
10
Бюйюк
Адем
11
Тозлу
Эрен
23
Аккан
Гёкхан
14
Брабец
Якуб
27
Финк
Матич
50
Умар
Амину
18
Саму
Гарсия
94
Мурики
Ведат
Малатьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 18 Sincere Seth Защитник
- 44 Мина Артуро Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 39 Каш Эркан Защитник
- 8 Murat Yildirim II Полузащитник
- 20 Доналд Митчелл Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 22 Алексич Даниел Полузащитник
- 10 Бюйюк Адем Полузащитник
- 11 Тозлу Эрен Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 29 Шебаке Иссам Защитник
- 28 Акча Мурат Защитник
- 19 Йылдыз Ахмед Полузащитник
- 17 Перейра Мишель Полузащитник
- 70 Саллей Муниру Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Нападающий
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 61 Mustafa Eskihellac
- Главный тренер: Erol Bulut
Ризеспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Аккан Гёкхан Вратарь
- 77 Оваджиклы Орхан Защитник
- 14 Брабец Якуб Защитник
- 7 Ях Ярослав Защитник
- 27 Финк Матич Защитник
- 6 Ялчин Робин Полузащитник
- 17 Marwane Saadane Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 18 Саму Гарсия Полузащитник
- 10 Болдрин Фернандо Полузащитник
- 94 Мурики Ведат Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 44 Алтынай Корай Защитник
- 21 Чамдалы Али Защитник
- 54 Услу Мехмет Защитник
- 20 Коч Сулейман Полузащитник
- 8 Петруччи Давиде Полузащитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 11 Саймак Мустафа Полузащитник
- 9 Гладкий Александр Нападающий
- 3 Montassar Talbi
- Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.09.2018 Бешикташ 2:1 Малатьяспор С
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Малатьяспор 1:0 Фенербахче С
- 12.08.2018 Гёзтепе 1:3 Малатьяспор С
- 04.08.2018 Малатьяспор 2:1 Газиантеп ББ ТМК
- 25.07.2018 Малатьяспор 1:3 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 12.05.2018 Галатасарай 2:0 Малатьяспор С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар С
- 22.04.2018 Бешикташ 3:1 Малатьяспор С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 18.03.2018 Трабзонспор 4:1 Малатьяспор С
- 11.03.2018 Малатьяспор 0:2 Фенербахче С
Ризеспор (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.09.2018 Ризеспор 1:1 Бурсаспор С
- 09.09.2018 Ризеспор 4:2 Гиресунспор ТМК
- 02.09.2018 Антальяспор 2:1 Ризеспор С
- 24.08.2018 Ризеспор 0:0 Эрзурум ББ С
- 19.08.2018 Акхисар 1:1 Ризеспор С
- 11.08.2018 Ризеспор 2:3 Касымпаша С
- 28.07.2018 Ризеспор 0:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:2 Ризеспор ТМК
- 21.07.2018 Истра Пула 0:3 Ризеспор ТМК
- 05.05.2018 Ризеспор 4:2 Газиантеп ББ ПЛТ
- 28.04.2018 Умраньеспор 0:1 Ризеспор ПЛТ
- 22.04.2018 Ризеспор 1:0 Гиресунспор ПЛТ
- 14.04.2018 Денизлиспор 0:0 Ризеспор ПЛТ
- 08.04.2018 Ризеспор 4:1 Эскишехирспор ПЛТ
- 01.04.2018 Истанбулспор 2:3 Ризеспор ПЛТ
- 17.03.2018 Ризеспор 1:1 Аданаспор ПЛТ
- 10.03.2018 Болуспор 0:1 Ризеспор ПЛТ
- 07.03.2018 Ризеспор 5:1 Газиантепспор ПЛТ
- 03.03.2018 Самсунспор 0:0 Ризеспор ПЛТ
- 25.02.2018 Ризеспор 1:1 Элазыгспор ПЛТ
Последние игры между собой
Малатьяспор
Ризеспор
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Касымпаша
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Бешикташ
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Анкарагюджю
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Кайсериспор
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Коньяспор
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Малатьяспор
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|Трабзонспор
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|11.
|Гёзтепе
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|12.
|Фенербахче
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|13.
|Аланьяспор
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Сивасспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Бурсаспор
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Ризеспор
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|17.
|Акхисар
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|18.
|Эрзурум ББ
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Первый тайм
29'
Алексич Даниел получил желтую карточку от судьи
9'
Marwane Saadane получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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