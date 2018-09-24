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Стадион:
Лиллестрём
0:0
Второй тайм: 54'
Тромсё
0' 54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Лиллестрём делает замену. Aleksander Melgalvis уходит с поля, а Крогстад Фредрик выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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