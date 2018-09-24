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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аараасен
0:0
Второй тайм: 54'
Состав команд
13
Киппе
Фроде
10
Ольсен
Томас
Лиллестрём 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 5 Simen Rafn Защитник
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 23 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 88 Смарасон Арнор Полузащитник
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Игонен Матвей Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 24 Erik Sandberg Защитник
- 17 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 9 Мартин Гэри Нападающий
- 12 Raphael Ayagwa
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Тромсё 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 18 Onni Valakari Полузащитник
- 10 Mikael Ingebrigtsen Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 2 Хогли Том Полузащитник
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.09.2018 Старт 3:0 Лиллестрём Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 КФУМ 1:3 Лиллестрём К
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 03.05.2018 Лёренскуг 1:5 Лиллестрём К
Тромсё (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё Кубок
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Типпелиген
- 21.02.2017 Лиллестрём 2:0 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 17.09.2016 Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 01.07.2016 Лиллестрём 2:4 Тромсё Типпелиген
- 13.10.2015 Лиллестрём 1:0 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 21.08.2015 Лиллестрём 1:0 Тромсё Типпелиген
- 19.04.2015 Тромсё 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 27.10.2013 Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген
- 23.06.2013 Тромсё 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 17.09.2012 Тромсё 5:1 Лиллестрём Типпелиген
- 13.07.2012 Лиллестрём 4:2 Тромсё Типпелиген
- 18.03.2012 Тромсё 0:2 Лиллестрём Товарищеские матчи. Сборные
- 03.08.2011 Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген
- 16.06.2011 Тромсё 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 19.07.2010 Тромсё 0:0 Лиллестрём Типпелиген
- 21.03.2010 Лиллестрём 2:0 Тромсё Типпелиген
- 02.08.2009 Лиллестрём 2:2 Тромсё Типпелиген
Лиллестрём
Тромсё
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|23
|16
|4
|3
|43 - 19
|52
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|23
|12
|4
|7
|47 - 30
|40
|4.
|Хёугесунн
|23
|11
|5
|7
|35 - 28
|38
|5.
|Ранхейм
|23
|10
|5
|8
|36 - 39
|35
|6.
|Одд
|23
|9
|6
|8
|34 - 28
|33
|7.
|Волеренга
|23
|9
|6
|8
|32 - 35
|33
|8.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|5
|9
|39 - 33
|32
|9.
|Тромсё
|0:0
|23
|9
|4
|10
|33 - 31
|31
|10.
|Кристиансунд
|23
|8
|7
|8
|31 - 33
|31
|11.
|Будё-Глимт
|23
|6
|9
|8
|28 - 29
|27
|12.
|Старт
|23
|6
|5
|12
|22 - 39
|23
|13.
|Стрёмсгодсет
|23
|5
|8
|10
|37 - 38
|23
|14.
|Стабек
|23
|5
|8
|10
|27 - 40
|23
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|23
|4
|8
|11
|22 - 35
|20
|16.
|Саннефьёрд
|23
|2
|8
|13
|23 - 46
|14
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Лиллестрём делает замену. Aleksander Melgalvis уходит с поля, а Крогстад Фредрик выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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