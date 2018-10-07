Стадион: Арена Львов
0:1
4' ГолФаворов Артём
22' Желтая карточкаЗападня Артур
24' Желтая карточкаМостовой Андрей Владимирович
25' Желтая карточкаФаворов Артём
0:2
28' ГолФилиппов Александр
31' Желтая карточкаЕрмаков Виталий
42' Желтая карточкаСтаренький Сергей
45' Вторая желтая карточкаЕрмаков Виталий
1:2
52' ГолДуарте Бруно
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
67'
Десна делает замену. Старенький Сергей уходит с поля, а Люлька Сергей выходит на его замену.
54'
Десна делает замену. Безбородько Денис уходит с поля, а Братков Антон выходит на его замену.
52'
Верес Ровно делает замену. Rafael уходит с поля, а Петров Сергей Владимирович выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
46'
Верес Ровно делает замену. Голиков Александр уходит с поля, а Парамонов Вадим выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ермаков Виталий получает вторую желтую карточку. Удаление.
42'
Старенький Сергей получил желтую карточку от судьи
31'
Ермаков Виталий получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Филиппов Александр бьет в цель!
25'
Фаворов Артём получил желтую карточку от судьи
24'
Мостовой Андрей Владимирович получил желтую карточку от судьи
22'
Западня Артур получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Фаворов Артём бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:2 Десна
Львов
60.6% (103)
Ничья:
31.2% (53)
Десна
8.2% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Львов:
35.9% (61)
1:1 Ничья:
24.7% (42)
2:1 Львов:
17.6% (30)
2:0 Львов:
6.5% (11)
1:2 Десна:
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация