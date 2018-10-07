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Стадион:
Львов
1:2
Второй тайм: 73'
Десна
0'
0:1
4' Гол
Фаворов Артём
22' Желтая карточка
Западня Артур
24' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
25' Желтая карточка
Фаворов Артём
0:2
28' Гол
Филиппов Александр
31' Желтая карточка
Ермаков Виталий
42' Желтая карточка
Старенький Сергей
45' Вторая желтая карточка
Ермаков Виталий
1:2
52' Гол
Дуарте Бруно
73'
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Второй тайм
67'
Десна делает замену. Старенький Сергей уходит с поля, а Люлька Сергей выходит на его замену.
54'
Десна делает замену. Безбородько Денис уходит с поля, а Братков Антон выходит на его замену.
52'
Верес Ровно делает замену. Rafael уходит с поля, а Петров Сергей Владимирович выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
46'
Верес Ровно делает замену. Голиков Александр уходит с поля, а Парамонов Вадим выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ермаков Виталий получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
42'
Старенький Сергей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Ермаков Виталий получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Филиппов Александр бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Фаворов Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Мостовой Андрей Владимирович получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Западня Артур получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Фаворов Артём бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:2 Десна
Львов
60.6% (103)
Ничья:
31.2% (53)
Десна
8.2% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Львов:
35.9% (61)
Ничья:
24.7% (42)
Львов:
17.6% (30)
Львов:
6.5% (11)
Десна:
4.1% (7)
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