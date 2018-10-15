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2018-2019
Стадион:
Эстония
3:3
Конец матча
Венгрия
0'
1:0
20' Гол
Лутс Сиим
23' Желтая карточка
Аниер Хенри
1:1
24' Гол
Нодь Доминик
1:2
54' Гол
Сцалай Адам
2:2
70' Гол в свои ворота
Мейт Паткай
73' Желтая карточка
Лутс Сиим
75' Желтая карточка
Нодь Доминик
3:2
79' Гол
Аниер Хенри
3:3
81' Гол
Сцалай Адам
82' Желтая карточка
Баранов Никита
90' Желтая карточка
Мейт Паткай
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мейт Паткай получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эстония делает замену. Аниер Хенри уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Баранов Никита получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
80'
Венгрия делает замену. Ловренчич Герге уходит с поля, а Беше Барнабаш выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Аниер Хенри бьет в цель!
75'
Венгрия делает замену. Нодь Доминик уходит с поля, а Эппель Мартон выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Нодь Доминик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Лутс Сиим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Мейт Паткай уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
68'
Венгрия делает замену. Кляйнхайслер Ласло уходит с поля, а Мейт Паткай выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Эстония делает замену. Аксалу Михкель уходит с поля, а Лепметс Сергей выходит на его замену.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Нодь Доминик бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Аниер Хенри получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Лутс Сиим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эстония 3:3 Венгрия
Эстония
7.8% (14)
Ничья:
16.7% (30)
Венгрия
75.6% (136)

Вы не участвовали в прогнозе

Венгрия:
37.2% (67)
Венгрия:
27.2% (49)
Ничья:
12.2% (22)
Венгрия:
6.7% (12)
Ничья:
3.9% (7)
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