Стадион: А. Ле Кок Арена
1:0
20' ГолЛутс Сиим
23' Желтая карточкаАниер Хенри
1:1
24' ГолНодь Доминик
1:2
54' ГолСцалай Адам
2:2
70' Гол в свои воротаМейт Паткай
73' Желтая карточкаЛутс Сиим
75' Желтая карточкаНодь Доминик
3:2
79' ГолАниер Хенри
3:3
81' ГолСцалай Адам
82' Желтая карточкаБаранов Никита
90' Желтая карточкаМейт Паткай
Второй тайм
90'
Мейт Паткай получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эстония делает замену. Аниер Хенри уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
82'
Баранов Никита получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
80'
Венгрия делает замену. Ловренчич Герге уходит с поля, а Беше Барнабаш выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Аниер Хенри бьет в цель!
75'
Венгрия делает замену. Нодь Доминик уходит с поля, а Эппель Мартон выходит на его замену.
75'
Нодь Доминик получил желтую карточку от судьи
73'
Лутс Сиим получил желтую карточку от судьи
70'
Г О О О О Л - Мейт Паткай уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
68'
Венгрия делает замену. Кляйнхайслер Ласло уходит с поля, а Мейт Паткай выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Сцалай Адам бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Эстония делает замену. Аксалу Михкель уходит с поля, а Лепметс Сергей выходит на его замену.
24'
Г О О О О Л - Нодь Доминик бьет в цель!
23'
Аниер Хенри получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Лутс Сиим бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эстония 3:3 Венгрия
Эстония
7.8% (14)
Ничья:
16.7% (30)
Венгрия
75.6% (136)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Венгрия:
37.2% (67)
1:2 Венгрия:
27.2% (49)
1:1 Ничья:
12.2% (22)
0:2 Венгрия:
6.7% (12)
0:0 Ничья:
3.9% (7)
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