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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стожице
1' Желтая карточкаИличич Йосип
21' Желтая карточкаКастанос Григорис
0:1
37' ГолПапулис Фотис
66' Вторая желтая карточкаКастанос Григорис
82' Желтая карточкаПанайи Костас
1:1
83' ГолСкубич Нейц
88' Желтая карточкаМевля Миха
90' Вторая желтая карточкаИличич Йосип
90' Красная карточкаДеметриу Джейсон
|
1'
37'
0:1
82'
83'
1:1
88'
90'
90'
Состав команд
17
Мевля
Миха
13
Йокич
Боян
10
Зайц
Миха
11
Безьяк
Роман
19
Берич
Роберт
Словения 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Белек Вид Вратарь
- 2 Скубич Нейц Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 17 Мевля Миха Защитник
- 13 Йокич Боян Защитник
- 15 Чрнигой Домен Полузащитник
- 6 Крхин Рене Полузащитник
- 7 Иличич Йосип Полузащитник
- 10 Зайц Миха Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Полузащитник
- 19 Берич Роберт Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 16 Ивачич Альяз Вратарь
- 4 Стоянович Петар Защитник
- 3 Балковец Юре Защитник
- 14 Деламеа Антонио Защитник
- 23 Блажич Миха Защитник
- 20 Ванцаш-Пожег Руди Полузащитник
- 8 Дервишевич Амир Полузащитник
- 21 Бийол Яка Полузащитник
- 22 Штулац Лео Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- 18 Захович Лука Нападающий
- Главный тренер: Tomaz Kavcic
Кипр 4-3-3
- Основной состав
- 12 Панайи Костас Вратарь
- 6 Деметриу Джейсон Защитник
- 5 Сиелис Валентинос Защитник
- 4 Меркис Георге Защитник
- 21 Василиу Гиоргос Защитник
- 18 Артиматас Костакис Полузащитник
- 20 Кастанос Григорис Полузащитник
- 13 Кусулос Янис Полузащитник
- 15 Папулис Фотис Нападающий
- 10 Сотириу Пиерос Нападающий
- 17 Маргаса Ренату Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Георгаллидес Антонис Вратарь
- 22 Пардо Урко Вратарь
- 7 Стилиану Мариос Защитник
- 3 Иоанну Николас Защитник
- 2 Stefanos Mouchtaris Защитник
- 16 Папафотис Вассилис Полузащитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 14 Рушиас Онисифорос Полузащитник
- 8 Филакту Герасимос Полузащитник
- 9 Христофи Димитрос Полузащитник
- 11 Авраам Андреас Нападающий
- Главный тренер: Бен Шимон Ран
Предыдущие игры
Словения (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 13.10.2018 Норвегия 1:0 Словения ЛНУ
- 09.09.2018 Кипр 2:1 Словения ЛНУ
- 06.09.2018 Словения 1:2 Болгария ЛНУ
- 02.06.2018 Черногория 0:2 Словения ТМС
- 27.03.2018 Словения 0:2 Беларусь ТМС
- 23.03.2018 Австрия 3:0 Словения ТМС
- 08.10.2017 Словения 2:2 Шотландия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Англия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Словения 4:0 Литва ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Словакия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Словения 2:0 Мальта ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Шотландия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 13.01.2017 Словения 2:0 Финляндия ТМС
- 10.01.2017 Саудовская Аравия 0:0 Словения ТМС
- 14.11.2016 Польша 1:1 Словения ТМС
- 11.11.2016 Мальта 0:1 Словения ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словения 0:0 Англия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Словения 1:0 Словакия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Литва 2:2 Словения ОМЧ2Е
- 05.06.2016 Словения 0:1 Турция ТМС
Кипр (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 13.10.2018 Болгария 2:1 Кипр ЛНУ
- 09.09.2018 Кипр 2:1 Словения ЛНУ
- 06.09.2018 Норвегия 2:0 Кипр ЛНУ
- 20.05.2018 Иордания 3:0 Кипр ТМС
- 23.03.2018 Кипр 0:0 Черногория ТМС
- 13.11.2017 Армения 3:2 Кипр ТМС
- 10.11.2017 Грузия 1:0 Кипр ТМС
- 10.10.2017 Бельгия 4:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Кипр 1:2 Греция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Эстония 1:0 Кипр ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Кипр 3:2 Босния и Герцеговина ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Гибралтар 1:2 Кипр ОМЧ2Е
- 03.06.2017 Португалия 4:0 Кипр ТМС
- 25.03.2017 Кипр 0:0 Эстония ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Кипр 3:1 Казахстан ТМС
- 13.11.2016 Кипр 3:1 Гибралтар ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Босния и Герцеговина 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Кипр 0:3 Бельгия ОМЧ2Е
- 25.05.2016 Сербия 2:1 Кипр ТМС
Последние игры между собой
Словения
Кипр
-
5 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
7 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 2
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Лига C. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|2.
|Болгария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Деметриу Джейсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Кипр делает замену. Василиу Гиоргос уходит с поля, а Иоанну Николас выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Иличич Йосип получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Мевля Миха получил желтую карточку от судьи
87'
Кипр делает замену. Маргаса Ренату уходит с поля, а Христофи Димитрос выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Скубич Нейц бьет в цель!
82'
Панайи Костас получил желтую карточку от судьи
75'
Словения делает замену. Крхин Рене уходит с поля, а Захович Лука выходит на его замену.
73'
Кипр делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Авраам Андреас выходит на его замену.
66'
Кастанос Григорис получает вторую желтую карточку. Удаление.
58'
Словения делает замену. Йокич Боян уходит с поля, а Балковец Юре выходит на его замену.
46'
Словения делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Дервишевич Амир выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
21'
Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи
1'
Иличич Йосип получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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