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2018-2019
Стадион:
Словения
1:1
Конец матча
Кипр
0'
1' Желтая карточка
Иличич Йосип
21' Желтая карточка
Кастанос Григорис
0:1
37' Гол
Папулис Фотис
66' Вторая желтая карточка
Кастанос Григорис
82' Желтая карточка
Панайи Костас
1:1
83' Гол
Скубич Нейц
88' Желтая карточка
Мевля Миха
90' Вторая желтая карточка
Иличич Йосип
90' Красная карточка
Деметриу Джейсон
90'+8
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Деметриу Джейсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Кипр делает замену. Василиу Гиоргос уходит с поля, а Иоанну Николас выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Иличич Йосип получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
88'
Мевля Миха получил желтую карточку от судьи
87'
Кипр делает замену. Маргаса Ренату уходит с поля, а Христофи Димитрос выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Скубич Нейц бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Панайи Костас получил желтую карточку от судьи
75'
Словения делает замену. Крхин Рене уходит с поля, а Захович Лука выходит на его замену.
73'
Кипр делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Авраам Андреас выходит на его замену.
66'
Кастанос Григорис получает вторую желтую карточку. Удаление.
58'
Словения делает замену. Йокич Боян уходит с поля, а Балковец Юре выходит на его замену.
46'
Словения делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Дервишевич Амир выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Иличич Йосип получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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