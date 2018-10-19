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2018-2019
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
3:0
Второй тайм: 55'
1:0
22' ГолАрмаш Игорь
2:0
33' ГолГадзе Ричард
43' Желтая карточкаБатин Паул
3:0
46' ГолMihai Capatana
|
22'
1:0
33'
2:0
43'
46'
3:0
Состав команд
82
Ватка
Космин
28
Балаур
Ионуц
96
Гадзе
Ричард
73
Andrei
Marc
29
Батин
Паул
Волунтари
- Основной состав
- 82 Ватка Космин Вратарь
- 22 Ricardinho XI Защитник
- 28 Балаур Ионуц Защитник
- 3 Армаш Игорь Защитник
- 32 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 11 Mihai Capatana Полузащитник
- 9 Ледуни Аисса Полузащитник
- 21 Abdelhak Belahmeur Полузащитник
- 6 Ion Gheorghe Нападающий
- 96 Гадзе Ричард Нападающий
- 48 Мальфлёри Жоффре Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Молдован Дину Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 23 Влад Александру Защитник
- 13 Ivan Zgrablic Защитник
- 77 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 94 Кабаселе Натан Нападающий
- 10 Тудорие Александру Нападающий
- Главный тренер: Daniel Oprita
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 33 Alexandru Greab Вратарь
- 26 Матей Габриэль Защитник
- 4 Mihai Leca Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 25 Горобцов Николас Полузащитник
- 7 Иванович Петре Полузащитник
- 10 Thaer Fayed Bawab Полузащитник
- 97 Ronaldo Deaconu Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Cristian Albu Защитник
- 44 Ропотан Адриан Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 19 Ghislain Guessan Нападающий
- 23 Dan Lucian Panait
- 99 Alexandru Costache
- Главный тренер: Ionut Badea
Предыдущие игры
Волунтари (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 07.10.2018 Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари ПЛ
- 29.09.2018 Волунтари 1:1 Ботошани ПЛ
- 21.09.2018 Сепси 1:1 Волунтари ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Германнштадт 4:0 Волунтари ПЛ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 30.07.2018 Волунтари 1:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 13.06.2018 Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари LIQ
- 09.06.2018 Волунтари 1:0 Киндия Тырговиште LIQ
- 02.06.2018 Ювентус Бухарест 2:2 Волунтари Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 17.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Волунтари Л1
- 12.05.2018 Волунтари 1:2 Сепси Л1
- 04.05.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 07.10.2018 Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 22.09.2018 Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.07.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 02.06.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Конкордия Кьяжна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Лига 1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Лига 1
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 05.11.2016 Волунтари 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.08.2016 Конкордия Кьяжна 0:4 Волунтари Первая лига
- 29.05.2016 Конкордия Кьяжна 1:1 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 17.04.2016 Волунтари 1:2 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 28.02.2016 Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Первая лига
- 02.10.2015 Волунтари 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|6
|2
|3
|14 - 15
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|11
|5
|5
|1
|13 - 8
|20
|4.
|Вииторул Констанца
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|5.
|Астра
|11
|4
|5
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Университатя Крайова
|11
|4
|4
|3
|18 - 10
|16
|7.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|8.
|КСМ Студенцеск
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|10.
|Конкордия Кьяжна
|0:3
|12
|4
|2
|6
|10 - 18
|14
|11.
|Ботошани
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|14.
|Волунтари
|3:0
|12
|1
|5
|6
|12 - 22
|8
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Mihai Capatana бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Батин Паул получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Армаш Игорь бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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