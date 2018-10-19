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2018-2019
Стадион:
Волунтари
3:0
Второй тайм: 55'
Конкордия Кьяжна
0'
1:0
22' Гол
Армаш Игорь
2:0
33' Гол
Гадзе Ричард
43' Желтая карточка
Батин Паул
3:0
46' Гол
Mihai Capatana
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Mihai Capatana бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Батин Паул получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Армаш Игорь бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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