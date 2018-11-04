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Стадион:
Альтах
1:2
Первый тайм: 43'
Рапид Вена
0'
0:1
9' Гол
Зоннляйтнер Марио
1:1
32' Гол
Manfred Fischer
1:2
42' Гол
Мург Томас
43'
Первый тайм
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Manfred Fischer бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Зоннляйтнер Марио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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