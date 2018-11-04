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Стадион: Кэшпойнт Арена
1:2
Первый тайм: 43'
0:1
9' ГолЗоннляйтнер Марио
1:1
32' ГолManfred Fischer
1:2
42' ГолМург Томас
|
9'
0:1
32'
1:1
42'
1:2
Состав команд
22
Нутц
Штефан
Альтах 3-5-2
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 4 Samuel Gouet Защитник
- 21 Писингер Симон Защитник
- 32 Felix Luckender Защитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 30 Manfred Fischer Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Полузащитник
- 2 Гатт Джошуа Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 19 Карич Эмир Защитник
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 10 Добрас Кристиан Полузащитник
- 15 Губари Шерко Нападающий
- 14 Brian Mwila
- Главный тренер: Werner Grabherr
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 4 Барац Матео Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Хаас Кристоф Вратарь
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 43 Гийемено Джереми Полузащитник
- 16 Маличек Филипп Полузащитник
- 39 Любичич Деян Полузащитник
- 25 Костич Александар Нападающий
- 29 Алар Дени Нападающий
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 31.10.2018 Альтах 0:3 ЛАСК К
- 27.10.2018 Маттерсбург 1:1 Альтах Б
- 20.10.2018 ЛАСК 1:1 Альтах Б
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 29.09.2018 Адмира 2:4 Альтах Б
- 25.09.2018 Леобендорф 1:2 Альтах К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 22.07.2018 Парндорф 0:3 Альтах К
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 06.07.2018 Альтах 2:1 Ваттенс ТМК
- 01.07.2018 Хайденхайм 1:1 Альтах ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
- 23.06.2018 FC Egg 0:6 Альтах ТМК
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 31.10.2018 Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена К
- 28.10.2018 Рапид Вена 2:0 Адмира Б
- 25.10.2018 Вильярреал 5:0 Рапид Вена ЛЕ
- 20.10.2018 Хартберг 3:0 Рапид Вена Б
- 12.10.2018 Хорн 0:1 Рапид Вена ТМК
- 07.10.2018 Рапид Вена 1:0 Маттерсбург Б
- 04.10.2018 Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена ЛЕ
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
Последние игры между собой
Альтах: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 15.04.2017 Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига
- 18.12.2016 Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига
- 15.10.2016 Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
- 31.07.2016 Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига
- 11.05.2016 Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
- 06.03.2016 Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 29.11.2015 Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига
- 12.09.2015 Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 10.05.2015 Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 04.03.2015 Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига
- 02.11.2014 Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 16.08.2014 Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига
- 31.10.2012 Рапид Вена 4:2 Альтах Кубок Австрии
- 18.04.2009 Альтах 1:1 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 29.11.2008 Рапид Вена 8:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|32 - 13
|35
|2.
|ЛАСК
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|3.
|Санкт-Пёльтен
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|5.
|Хартберг
|13
|6
|0
|7
|21 - 21
|18
|6.
|Рапид Вена
|2:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|7.
|Аустрия Вена
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|8.
|Штурм
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|9.
|Маттерсбург
|13
|4
|2
|7
|15 - 25
|14
|10.
|Ваккер Инсбрук
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Альтах
|1:2
|13
|2
|4
|7
|18 - 21
|10
|12.
|Адмира
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
Первый тайм
42'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Manfred Fischer бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Зоннляйтнер Марио бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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