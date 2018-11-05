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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5584
Вайле
3:1
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
18' Гол
Хальберг Мелькер
38' Желтая карточка
Matti Lund Nielsen II
2:0
41' Гол
Лауритсен Расмус
2:1
46' Гол
Ханссон Халлюр
61' Желтая карточка
Mads Lauritsen
3:1
63' Гол
Adam Jakobsen
65' Желтая карточка
Kasper Junker
69' Желтая карточка
Peter Nymann
75' Желтая карточка
Наттестад Рагнар
90'+4
Второй тайм
94'
Вайле заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
94'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
94'
Soeren Reese из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Тактическая замена. Tobias Moelgaard уходит с поля и его заменяет Мюррей Шон
Офсайд
93'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
93'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
92'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Наттестад Рагнар из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Soeren Reese из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
91'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
91'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
90'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Imed Louati из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Офсайд
89'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
89'
Наттестад Рагнар из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Удар от ворот произведет Вайле
Офсайд
88'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
88'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
88'
Рамадани Юльбер делает длинную передачу вперед
87'
Ламб Микаэл бьет со штрафного в створ, но Байза Павол держит все под контролем
Фол, нарушение
87'
Рамадани Юльбер из команды Вайле играет слишком грубо. Борринг Йонас оказался на газоне.
86'
Удар от ворот произведет Хорсенс
86'
Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали
86'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
86'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Хорсенс
85'
Давидсен Вильормур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
85'
Удар от ворот произведет Вайле
85'
Опасность предотвращена - Давидсен Вильормур из команды Вайле вступил в отбор удачно
Угловой
84'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
84'
Imed Louati предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
84'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Adam Jakobsen уходит с поля и его заменяет Иллой-Айет Владис-Эммерсон
83'
Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Kasper Junker из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
82'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Imed Louati из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
82'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
81'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
81'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Bjarke Jacobsen делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Давидсен Вильормур из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
79'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
79'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
79'
Imed Louati из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
78'
Arbnor Mucolli из команды Вайле подал угловой слева.
78'
Игра в одни ворота сейчас. Вайле доминирует и владеет мячом
78'
Наттестад Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
76'
Удар от ворот произведет Хорсенс
76'
Adam Jakobsen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
75'
Наттестад Рагнар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Наттестад Рагнар грубо играет против соперника. Пострадал Скооп Якоб
75'
Отличные скиллы показывает Скооп Якоб, обводя своих соперников
Фол, нарушение
75'
Sammy Skytte из команды Хорсенс играет слишком грубо. Arbnor Mucolli оказался на газоне.
75'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Петер Нюманн наказан за толчок Давидсен Вильормур
74'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
73'
Хорсенс начинает контратаку
73'
Удар от ворот произведет Вайле
73'
Борринг Йонас из команды Хорсенс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
73'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
73'
Tobias Moelgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
72'
Удар от ворот произведет Хорсенс
72'
Греве Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Андерсен Мадс наказан за толчок Давидсен Вильормур
Фол, нарушение
70'
Андерсен Мадс наказан за толчок Imed Louati
Желтая карточка
69'
Рефери не любит споров - именно за это Петер Нюманн сейчас получил желтую
Офсайд
69'
Петер Нюманн из команды Хорсенс в офсайде
69'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
68'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Adam Jakobsen заработал фол
67'
Удар от ворот произведет Хорсенс
67'
ШАНС! Imed Louati нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
67'
Arbnor Mucolli из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
67'
Вайле начинает контратаку
67'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
66'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Imed Louati пострадал.
66'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
65'
Kasper Junker получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Kasper Junker грубо играет против соперника. Пострадал Mads Lauritsen
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Adam Jakobsen первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
63'
Плохо сыграл Soeren Reese - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
63'
Arbnor Mucolli из команды Вайле подал угловой справа.
63'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
63'
Игрок команды Хорсенс дергает своего оппонента.
62'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Mads Lauritsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Mads Lauritsen из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Kasper Junker пострадал.
61'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
60'
Тактическая замена. Матиас Нильсен уходит с поля и его заменяет Андерсен Мадс
60'
Матч возобновлен
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 5584 болельщиков
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Adam Jakobsen бьет со штрафного в створ, но Делач Матей держит все под контролем
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Adam Jakobsen
59'
Adam Jakobsen из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
58'
Imed Louati из команды Вайле играет слишком грубо. Ламб Микаэл оказался на газоне.
58'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
58'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
57'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Arbnor Mucolli из команды Вайле подал угловой слева.
57'
Ханссон Халлюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
57'
Arbnor Mucolli из команды Вайле подал угловой слева.
57'
Bjarke Jacobsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Игрок команды Вайле со штрафного посылает мяч в штрафную площадь
Фол, нарушение
56'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс играет слишком грубо. Imed Louati оказался на газоне.
56'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Хальберг Мелькер получил травму и заменен. Arbnor Mucolli выходит на поле.
55'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Хальберг Мелькер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Хальберг Мелькер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Удар от ворот произведет Вайле
51'
Sammy Skytte из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
51'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс играет слишком грубо. Imed Louati оказался на газоне.
50'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
50'
Ламб Микаэл делает длинную передачу вперед
50'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Adam Jakobsen из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Удар от ворот произведет Вайле
49'
ШАНС! Это должен был быть гол. Наттестад Рагнар упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
Угловой
49'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
48'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Опасность предотвращена - Скооп Якоб из команды Вайле вступил в отбор удачно
48'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
47'
Хорсенс начинает контратаку
47'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой справа.
47'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Петер Нюманн сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!
46'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Нильсен Сиверт уходит с поля и его заменяет Ханссон Халлюр
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Вайле играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Adam Jakobsen
Офсайд
46'
Sammy Skytte из команды Хорсенс в офсайде
46'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
46'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
46'
Imed Louati предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
46'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
45'
Плохо сыграл Tobias Moelgaard - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Делач Матей из команды Хорсенс.
44'
Опасность предотвращена - Делач Матей из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
44'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
43'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
43'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Вайле
41'
Хальберг Мелькер сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГОООООЛ - Лауритсен Расмус Вайле забивает ударом головой
Угловой
41'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
41'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
41'
Скооп Якоб из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
41'
Вайле начинает контратаку
41'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Борринг Йонас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
40'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
40'
Adam Jakobsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Делач Матей не дал случится голу! Imed Louati должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
39'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает пас партнеру.
39'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
39'
Давидсен Вильормур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Матиас Нильсен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Матиас Нильсен грубо играет против соперника. Пострадал Imed Louati
37'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
36'
Греве Мадс делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
35'
Рамадани Юльбер наказан за толчок Kasper Junker
35'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Вайле
34'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает неудачный навес.
34'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Тактическая замена. Квист Миккель уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
32'
Опасность предотвращена - Нильсен Сиверт из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
32'
Вайле начинает контратаку
32'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
30'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Soeren Reese из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
30'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
30'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Хорсенс
29'
Какой промах! Греве Мадс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает отличный кросс...
29'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой справа.
29'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
28'
Imed Louati из команды Вайле делает пас партнеру.
28'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
28'
Рамадани Юльбер возвращается на поле.
27'
Удар от ворот произведет Вайле
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамадани Юльбер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Рамадани Юльбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает пас партнеру.
26'
Квист Миккель из команды Хорсенс находит одноклубника четким пасом пяткой.
26'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Игрок команды Вайле сделал подножку сопернику. Пострадал Bjarke Jacobsen.
25'
Хальберг Мелькер из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Удар от ворот произведет Вайле
25'
Шанс! Soeren Reese из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
24'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
23'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
23'
Удар от ворот произведет Вайле
23'
Sammy Skytte из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
22'
Adam Jakobsen из команды Вайле в офсайде
22'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Хальберг Мелькер из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Soeren Reese ошибается в защите.
21'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
21'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
20'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Adam Jakobsen из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
20'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
19'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
18'
Imed Louati сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Хальберг Мелькер изменил счет на табло!
18'
Imed Louati из команды Вайле делает пас партнеру.
18'
Soeren Reese ошибается в защите.
17'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
17'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лауритсен Расмус из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
16'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
16'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
15'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Tobias Moelgaard из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
Наттестад Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Mads Lauritsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Вайле
14'
Отличный пас сделал Sammy Skytte из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
13'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Хорсенс
11'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Imed Louati из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
11'
Вайле контролирует мяч.
10'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Хорсенс
9'
ШАНС! Imed Louati нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Делач Матей не дал случится голу! Adam Jakobsen должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
8'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
8'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
8'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Adam Jakobsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
7'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
6'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
4'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
3'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
3'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
3'
Sammy Skytte из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Adam Jakobsen заработал фол
2'
Удар от ворот произведет Хорсенс
2'
Какой промах! Imed Louati имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
1'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой справа.
1'
Матиас Нильсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Imed Louati из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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