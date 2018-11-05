Стадион: Вейле Зрители: 5584
1:0
18' ГолХальберг Мелькер
38' Желтая карточкаMatti Lund Nielsen II
2:0
41' ГолЛауритсен Расмус
2:1
46' ГолХанссон Халлюр
61' Желтая карточкаMads Lauritsen
3:1
63' ГолAdam Jakobsen
65' Желтая карточкаKasper Junker
69' Желтая карточкаPeter Nymann
75' Желтая карточкаНаттестад Рагнар
Второй тайм
94'
Вайле заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
94'
93'
93'
Тактическая замена. Tobias Moelgaard уходит с поля и его заменяет Мюррей Шон
93'
93'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
92'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Наттестад Рагнар из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
92'
92'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
91'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
91'
90'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
90'
90'
89'
Imed Louati из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
89'
Наттестад Рагнар из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
88'
88'
Рамадани Юльбер делает длинную передачу вперед
87'
Ламб Микаэл бьет со штрафного в створ, но Байза Павол держит все под контролем
87'
Рамадани Юльбер из команды Вайле играет слишком грубо. Борринг Йонас оказался на газоне.
86'
86'
Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали
86'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
86'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
85'
Давидсен Вильормур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
85'
85'
Опасность предотвращена - Давидсен Вильормур из команды Вайле вступил в отбор удачно
84'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
84'
Imed Louati предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Adam Jakobsen уходит с поля и его заменяет Иллой-Айет Владис-Эммерсон
83'
Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Kasper Junker из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
82'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Bjarke Jacobsen делает длинную передачу вперед
80'
Судья сигнализирует, что Давидсен Вильормур из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
79'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
79'
79'
79'
79'
Imed Louati из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
78'
Игра в одни ворота сейчас. Вайле доминирует и владеет мячом
78'
Наттестад Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
76'
76'
Adam Jakobsen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Наттестад Рагнар получил желтую карточку от судьи
75'
Безумный фол. Наттестад Рагнар грубо играет против соперника. Пострадал Скооп Якоб
75'
Отличные скиллы показывает Скооп Якоб, обводя своих соперников
75'
Sammy Skytte из команды Хорсенс играет слишком грубо. Arbnor Mucolli оказался на газоне.
75'
75'
74'
Петер Нюманн наказан за толчок Давидсен Вильормур
74'
73'
Хорсенс начинает контратаку
73'
73'
Борринг Йонас из команды Хорсенс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
73'
73'
Tobias Moelgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
72'
72'
Греве Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Андерсен Мадс наказан за толчок Давидсен Вильормур
70'
Андерсен Мадс наказан за толчок Imed Louati
69'
Рефери не любит споров - именно за это Петер Нюманн сейчас получил желтую
69'
Петер Нюманн из команды Хорсенс в офсайде
69'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Adam Jakobsen заработал фол
67'
67'
ШАНС! Imed Louati нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
67'
Arbnor Mucolli из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
66'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Imed Louati пострадал.
66'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
65'
Kasper Junker получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Kasper Junker грубо играет против соперника. Пострадал Mads Lauritsen
63'
Г О О О О Л - Adam Jakobsen первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
63'
Плохо сыграл Soeren Reese - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Arbnor Mucolli из команды Вайле подал угловой справа.
63'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Игрок команды Хорсенс дергает своего оппонента.
62'
62'
62'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Mads Lauritsen получил желтую карточку от судьи
61'
Mads Lauritsen из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Kasper Junker пострадал.
61'
60'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
60'
Тактическая замена. Матиас Нильсен уходит с поля и его заменяет Андерсен Мадс
60'
Матч возобновлен
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 5584 болельщиков
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Adam Jakobsen бьет со штрафного в створ, но Делач Матей держит все под контролем
59'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Adam Jakobsen
59'
Adam Jakobsen из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
58'
Imed Louati из команды Вайле играет слишком грубо. Ламб Микаэл оказался на газоне.
58'
58'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
57'
57'
57'
Ханссон Халлюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
57'
Bjarke Jacobsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Игрок команды Вайле со штрафного посылает мяч в штрафную площадь
56'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс играет слишком грубо. Imed Louati оказался на газоне.
56'
55'
Хальберг Мелькер получил травму и заменен. Arbnor Mucolli выходит на поле.
55'
54'
54'
Матч возобновлен
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Хальберг Мелькер получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Хальберг Мелькер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
51'
Sammy Skytte из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
51'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс играет слишком грубо. Imed Louati оказался на газоне.
50'
50'
50'
Ламб Микаэл делает длинную передачу вперед
50'
50'
Adam Jakobsen из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
49'
ШАНС! Это должен был быть гол. Наттестад Рагнар упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
49'
48'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Опасность предотвращена - Скооп Якоб из команды Вайле вступил в отбор удачно
48'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
47'
Хорсенс начинает контратаку
47'
47'
47'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Петер Нюманн сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!
46'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Нильсен Сиверт уходит с поля и его заменяет Ханссон Халлюр
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Вайле играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
47'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Adam Jakobsen
46'
Sammy Skytte из команды Хорсенс в офсайде
46'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
Imed Louati предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
45'
Плохо сыграл Tobias Moelgaard - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
45'
44'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Делач Матей из команды Хорсенс.
44'
Опасность предотвращена - Делач Матей из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
44'
43'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
41'
Хальберг Мелькер сделал результативную передачу.
41'
ГОООООЛ - Лауритсен Расмус Вайле забивает ударом головой
41'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
41'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
41'
Скооп Якоб из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
40'
Борринг Йонас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
40'
40'
40'
Adam Jakobsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Делач Матей не дал случится голу! Imed Louati должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
39'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает пас партнеру.
39'
39'
39'
Давидсен Вильормур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Матиас Нильсен получил желтую карточку от судьи
38'
Безумный фол. Матиас Нильсен грубо играет против соперника. Пострадал Imed Louati
37'
37'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
36'
Греве Мадс делает длинную передачу вперед
35'
Рамадани Юльбер наказан за толчок Kasper Junker
35'
35'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
35'
34'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает неудачный навес.
34'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
33'
Тактическая замена. Квист Миккель уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
33'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
32'
Опасность предотвращена - Нильсен Сиверт из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
32'
32'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
30'
30'
30'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
30'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
Какой промах! Греве Мадс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
29'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает отличный кросс...
29'
29'
29'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
28'
Imed Louati из команды Вайле делает пас партнеру.
28'
28'
Рамадани Юльбер возвращается на поле.
27'
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамадани Юльбер получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Рамадани Юльбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает пас партнеру.
26'
Квист Миккель из команды Хорсенс находит одноклубника четким пасом пяткой.
26'
25'
Игрок команды Вайле сделал подножку сопернику. Пострадал Bjarke Jacobsen.
25'
Хальберг Мелькер из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
25'
Шанс! Soeren Reese из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
24'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
23'
23'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
23'
23'
Sammy Skytte из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Adam Jakobsen из команды Вайле в офсайде
22'
21'
Хальберг Мелькер из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Soeren Reese ошибается в защите.
21'
21'
20'
20'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Adam Jakobsen из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
19'
19'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
18'
Imed Louati сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Хальберг Мелькер изменил счет на табло!
18'
Imed Louati из команды Вайле делает пас партнеру.
18'
Soeren Reese ошибается в защите.
17'
17'
17'
Лауритсен Расмус из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Tobias Moelgaard из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
14'
Mads Lauritsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Отличный пас сделал Sammy Skytte из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
13'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Вайле контролирует мяч.
10'
10'
9'
9'
ШАНС! Imed Louati нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Делач Матей не дал случится голу! Adam Jakobsen должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
8'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Судья сигнализирует, что Adam Jakobsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
7'
6'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
6'
6'
5'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
4'
4'
4'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
4'
3'
3'
3'
Sammy Skytte из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Adam Jakobsen заработал фол
2'
2'
Какой промах! Imed Louati имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
1'
1'
Матиас Нильсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хорсенс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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