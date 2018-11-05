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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
2:1
Второй тайм: 54'
1:0
7' ГолДиего Лопес III
1:1
24' ГолГорре Кенджи
35' Желтая карточкаСезар Жулио
2:1
45' ПенальтиВинисиус Оливейра
45' Желтая карточкаЛопес Фелипе
|
7'
1:0
24'
1:1
35'
45'
2:1
45'
Состав команд
20
Leonardo
VI
15
Шмидт
Жоао
13
Daniel
VI
37
Лопес
Фелипе
44
Сезар
Жулио
22
Калинди
19
Камачу
Жоау
11
Горре
Кенджи
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Leonardo VI Вратарь
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 6 Боревкович Тони Защитник
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 15 Шмидт Жоао Полузащитник
- 17 Коэнтрау Фабиу Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 90 Галено Вандерсон Полузащитник
- 95 Винисиус Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Фигейреду Афоншу Защитник
- 3 Родригеш Мигель Защитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 57 Желсон Мартиньш Нападающий
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- 29 Paulo Vitor III
- Главный тренер: Jose Gomes
Насьонал Мадейра 4-4-2
- Основной состав
- 13 Daniel VI Вратарь
- 2 Кампуш Нуну Защитник
- 37 Лопес Фелипе Защитник
- 44 Сезар Жулио Защитник
- 22 Калинди Защитник
- 19 Камачу Жоау Полузащитник
- 21 Маракиш Сержиу Полузащитник
- 26 Палочевич Александар Полузащитник
- 11 Горре Кенджи Полузащитник
- 9 Хамзауи Окача Нападающий
- 80 Гонсалвеш Витор Нападающий
- Запасные игроки
- 96 Lucas Franca Вратарь
- 6 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 35 Bryan Rochez Нападающий
- 23 Вити Витиньеш Нападающий
- 4 Diogo Coelho I
- 88 Kaka VII
- 8 Jota IV
- Главный тренер: Коштинья
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.10.2018 Риу Аве 1:0 Шавиш ПЛ
- 21.10.2018 Торренсе 1:5 Риу Аве К
- 13.10.2018 Авиш 3:0 Риу Аве КЛ
- 06.10.2018 Брага 1:1 Риу Аве ПЛ
- 29.09.2018 Риу Аве 2:1 Боавишта ПЛ
- 22.09.2018 Санта-Клара 1:3 Риу Аве ПЛ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 19.08.2018 Риу Аве 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.08.2018 Фейренсе 2:0 Риу Аве ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 19.07.2018 Фейренсе 0:1 Риу Аве ТМК
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве ТМК
- 07.07.2018 Риу Аве 1:1 Фамаликан ТМК
- 03.07.2018 Шанхай СИПГ 1:2 Риу Аве ТМК
- 13.05.2018 Риу Аве 1:0 Брага ПЛ
- 07.05.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве ПЛ
Насьонал Мадейра (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 30.10.2018 Брага 5:0 Насьонал Мадейра КЛ
- 26.10.2018 Насьонал Мадейра 0:1 Портимоненсе ПЛ
- 21.10.2018 Лузитану Вилдемойньос 4:3 Насьонал Мадейра К
- 05.10.2018 Тондела 1:1 Насьонал Мадейра ПЛ
- 30.09.2018 Насьонал Мадейра 0:3 Санта-Клара ПЛ
- 23.09.2018 Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Брага 4:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Амора 1:2 Насьонал Мадейра ТМК
- 18.07.2018 Насьонал Мадейра 1:1 Бенфика-2 ТМК
- 14.07.2018 Эшторил 2:1 Насьонал Мадейра ТМК
- 13.05.2018 Насьонал Мадейра 0:0 Витория-2 Гимарайнш ПВЛ
- 06.05.2018 Арока 0:1 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 28.04.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Лейшоэш ПВЛ
- 22.04.2018 Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 15.04.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Санта-Клара ПВЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Насьонал Мадейра: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
- 29.04.2017 Насьонал Мадейра 0:2 Риу Аве Примейра-лига
- 18.12.2016 Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 13.03.2016 Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 01.11.2015 Риу Аве 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 09.03.2015 Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 05.10.2014 Насьонал Мадейра 0:0 Риу Аве Примейра-лига
- 02.03.2014 Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 28.09.2013 Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 10.03.2013 Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 28.10.2012 Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 01.04.2012 Насьонал Мадейра 2:1 Риу Аве Примейра-лига
- 06.11.2011 Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 16.01.2011 Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 15.08.2010 Риу Аве 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 14.02.2010 Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 13.01.2010 Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Кубок лиги
- 12.09.2009 Риу Аве 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 06.04.2009 Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 16.11.2008 Насьонал Мадейра 0:0 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 6
|21
|2.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Риу Аве
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Бенфика
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|12.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 11
|9
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|15.
|Боавишта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|16.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|17.
|Насьонал Мадейра
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Лопес Фелипе получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра из команды Риу Аве забивает с точки!
35'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Горре Кенджи бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Диего Лопес III бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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