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Стадион:
Риу Аве
2:1
Второй тайм: 54'
Насьонал Мадейра
0'
1:0
7' Гол
Диего Лопес III
1:1
24' Гол
Горре Кенджи
35' Желтая карточка
Сезар Жулио
2:1
45' Пенальти
Винисиус Оливейра
45' Желтая карточка
Лопес Фелипе
54'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Лопес Фелипе получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра из команды Риу Аве забивает с точки!
Желтая карточка
35'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Горре Кенджи бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Диего Лопес III бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 ЦСКА Москва 1 СКА


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