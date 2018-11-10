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Стадион:
Штурм
0:0
Конец матча
Санкт-Пёльтен
0'
13' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
17' Желтая карточка
Пинк Маркус
27' Красная карточка
Марешиц Дарио
45' Желтая карточка
Эже Эмека
50' Желтая карточка
Цуль Петер
52' Желтая карточка
Раснер Мартин
70' Желтая карточка
Luan IX
77' Желтая карточка
Лакнер Маркус
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Штурм делает замену. Эже Эмека уходит с поля, а Хосинер Филипп выходит на его замену.
86'
Санкт Пёльтен делает замену. Husein Balic уходит с поля, а Фунтас Таксиархис выходит на его замену.
80'
Штурм делает замену. Хирлэндер Штефан уходит с поля, а Грозурек Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Лакнер Маркус получил желтую карточку от судьи
70'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Даниэль Шютц выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Luan получил желтую карточку от судьи
54'
Санкт Пёльтен делает замену. Раснер Мартин уходит с поля, а Хофбауэр Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Раснер Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эже Эмека получил желтую карточку от судьи
31'
Штурм делает замену. Пинк Маркус уходит с поля, а Ловрич Санди выходит на его замену.
27'
УДАЛЕНИЕ! - Марешиц Дарио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
17'
Пинк Маркус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Луксбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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