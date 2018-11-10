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Стадион: Merkur-Arena
0:0
Конец матча
13' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
17' Желтая карточкаПинк Маркус
27' Красная карточкаМарешиц Дарио
45' Желтая карточкаЭже Эмека
50' Желтая карточкаЦуль Петер
52' Желтая карточкаРаснер Мартин
70' Желтая карточкаLuan IX
77' Желтая карточкаЛакнер Маркус
|
17'
27'
45'
50'
52'
70'
77'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
10
Цуль
Петер
37
Эже
Эмека
14
Пинк
Маркус
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
89
Пак
Кван
Рён
14
Husein
Balic
Штурм 4-1-3-2
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 9 Китеишвили Отар Полузащитник
- 10 Цуль Петер Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- 14 Пинк Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 20 Феррейра Филипе Защитник
- 5 Авлонитис Тасос Защитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 38 Лема Майкл Джон Нападающий
- 11 Грозурек Лукас Нападающий
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Санкт-Пёльтен 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 3 Luan IX Защитник
- 8 Michael Ambichl Защитник
- 29 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Инголич Сандро Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 10 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 9 Фунтас Таксиархис Полузащитник
- 4 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 23 Хаас Мануэль Полузащитник
- 13 Alexandar Vucenovic
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Marcel Ketelaer
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 03.11.2018 Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 27.10.2018 Хартберг 2:0 Штурм Б
- 21.10.2018 Аустрия Вена 1:1 Штурм Б
- 07.10.2018 Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 30.09.2018 ЛАСК 0:0 Штурм Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 01.08.2018 Штурм 1:3 Аякс ЛЧ
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 25.07.2018 Аякс 2:0 Штурм ЛЧ
- 21.07.2018 Зигендорф 0:2 Штурм К
- 17.07.2018 Штурм 1:0 Капфенберг ТМК
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 03.11.2018 Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Б
- 31.10.2018 Лафниц 2:3 Санкт-Пёльтен К
- 28.10.2018 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2018 Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Саальфельден 0:5 Санкт-Пёльтен К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
- 07.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Словацко ТМК
- 03.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер ТМК
Последние игры между собой
Штурм: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Бундеслига
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 26.02.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига
- 05.11.2016 Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 26.10.2016 Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок
- 20.08.2016 Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига
- 07.05.2014 Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|32 - 13
|35
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|14
|6
|5
|3
|18 - 12
|23
|4.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|5.
|Хартберг
|13
|6
|0
|7
|21 - 21
|18
|6.
|Аустрия Вена
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|7.
|Рапид Вена
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|8.
|Штурм
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|10.
|Маттерсбург
|13
|4
|2
|7
|15 - 25
|14
|11.
|Альтах
|14
|2
|5
|7
|19 - 22
|11
|12.
|Адмира
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Штурм делает замену. Эже Эмека уходит с поля, а Хосинер Филипп выходит на его замену.
86'
Санкт Пёльтен делает замену. Husein Balic уходит с поля, а Фунтас Таксиархис выходит на его замену.
80'
Штурм делает замену. Хирлэндер Штефан уходит с поля, а Грозурек Лукас выходит на его замену.
77'
Лакнер Маркус получил желтую карточку от судьи
70'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Даниэль Шютц выходит на его замену.
70'
Luan получил желтую карточку от судьи
54'
Санкт Пёльтен делает замену. Раснер Мартин уходит с поля, а Хофбауэр Доминик выходит на его замену.
52'
Раснер Мартин получил желтую карточку от судьи
50'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эже Эмека получил желтую карточку от судьи
31'
Штурм делает замену. Пинк Маркус уходит с поля, а Ловрич Санди выходит на его замену.
27'
УДАЛЕНИЕ! - Марешиц Дарио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
17'
Пинк Маркус получил желтую карточку от судьи
13'
Луксбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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