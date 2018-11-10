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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Арена Тун
0:1
20' ГолВан Волфсвинкель Рикки
0:1
26' Не забитый пенальтиШпильман Марвин
0:2
28' ГолАйети Альбиан
38' Желтая карточкаГларнер Штефан
1:2
45' ГолBasil Stillhart
|
20'
0:1
26'
0:1
28'
0:2
38'
45'
1:2
Состав команд
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
15
Риверос
Блас
23
Баланта
Эдер
33
Буа
Кевин
Тун 4-3-3
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 4 Miguel Rodrigues I Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 37 Саланович Деннис Нападающий
- 21 Феррейру Нельсон Нападающий
- 36 Dominik Schwizer
- 6 Kenan Fatkic
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Омлин Йонас Вратарь
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 34 Джака Таулант Защитник
- 15 Риверос Блас Защитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 23 Баланта Эдер Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 43 Кайзер Ив Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- 14 Штокер Валентин Нападающий
- Главный тренер: Коллер Марсель
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 03.11.2018 Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 31.10.2018 Виль 1:1 Тун К
- 28.10.2018 Лугано 2:1 Тун С
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
Базель (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 04.11.2018 Базель 3:2 Лугано С
- 31.10.2018 Винтертур 0:1 Базель К
- 27.10.2018 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
Последние игры между собой
Тун: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун Суперлига
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун Суперлига
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун Суперлига
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 10.05.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.02.2016 Тун 1:1 Базель Суперлига
- 06.12.2015 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 12.08.2015 Базель 3:1 Тун Суперлига
- 25.05.2015 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 07.03.2015 Базель 3:0 Тун Суперлига
- 27.09.2014 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 02.08.2014 Тун 2:3 Базель Суперлига
- 06.04.2014 Базель 0:0 Тун Суперлига
- 02.03.2014 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 23.11.2013 Базель 4:1 Тун Суперлига
Тун
Базель
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|11
|1
|1
|43 - 14
|34
|2.
|Базель
|2:1
|14
|7
|5
|2
|28 - 25
|26
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|6
|2
|5
|20 - 23
|20
|4.
|Цюрих
|13
|5
|5
|3
|20 - 18
|20
|5.
|Тун
|1:2
|14
|5
|4
|5
|27 - 22
|19
|6.
|Люцерн
|1:0
|14
|6
|0
|8
|20 - 26
|18
|7.
|Лугано
|0:1
|14
|4
|4
|6
|21 - 24
|16
|8.
|Сьон
|13
|3
|2
|8
|19 - 24
|11
|9.
|Грасcхоппер
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Basil Stillhart бьет в цель!
38'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
26'
ОН ПРОМАЗАЛ - Шпильман Марвин пробил пенальти, но не смог забить!
20'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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