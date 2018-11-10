  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Тун
1:2
Второй тайм: 47'
Базель
0'
0:1
20' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
0:1
26' Не забитый пенальти
Шпильман Марвин
0:2
28' Гол
Айети Альбиан
38' Желтая карточка
Гларнер Штефан
1:2
45' Гол
Basil Stillhart
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Basil Stillhart бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
Описание гола
26'
ОН ПРОМАЗАЛ - Шпильман Марвин пробил пенальти, но не смог забить!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
Итог Бразилия. Квалификация
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ
Позже Бразилия. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация