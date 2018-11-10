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2018-2019
Стадион: Константин Рэдулеску
0:0
Перерыв
Состав команд
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
30
Alin
Seroni
27
Менди
Гастон
15
Silviu
Pana
35
Wallace
VIII
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 37 Бордеяну Михай Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 7 Паун-Александру Константин Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Петелеу Андрей Защитник
- 22 Ланг Адам Защитник
- 18 Костаке Йонуц Полузащитник
- 88 Ндип Тамбе Робер Нападающий
- 27 Майлат Себастьян Нападающий
- 31 Ионицэ Александру II Нападающий
- 33 Adrian Rus
- Главный тренер: Антонио Консейсау
Дунэря Кэлэраши
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 23 Глигоров Филип Защитник
- 17 Alin Dobrosavlevici Защитник
- 30 Alin Seroni Защитник
- 27 Менди Гастон Защитник
- 15 Silviu Pana Полузащитник
- 35 Wallace VIII Полузащитник
- 8 Куку Стелиан Полузащитник
- 10 Мунтяну Валентин Нападающий
- 89 Georgian Honciu Нападающий
- 9 Nicolae Carnat Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Cezar Andrei Lungu Вратарь
- 21 Кейта Амиду Полузащитник
- 55 Бурчану Александру Полузащитник
- 5 Симон Габриэл Полузащитник
- 19 Valentin Alexandru Нападающий
- 44 Denis Ispas
- 29 Mediop Ndiaye
- Главный тренер: Dan Alexa
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.11.2018 Ботошани 1:5 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.10.2018 Сепси 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 19.10.2018 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.10.2018 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
Дунэря Кэлэраши (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.11.2018 Дунэря Кэлэраши 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 28.10.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 22.10.2018 Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 07.10.2018 Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари ПЛ
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 15.09.2018 Дунэря Кэлэраши 3:2 Ботошани ПЛ
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 02.06.2018 Металоглобус 0:2 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 26.05.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 Киндия Тырговиште ЛI
- 21.05.2018 FC Arges Pitesti 2:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 17.05.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 Брэила ЛI
- 12.05.2018 Тыргу-Муреш 0:3 Дунэря Кэлэраши ЛI
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Дунэря Кэлэраши: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|2.
|Стяуа
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|3.
|Вииторул Констанца
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|Университатя Крайова
|15
|7
|5
|3
|27 - 12
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Астра
|15
|5
|5
|5
|17 - 14
|20
|7.
|Сепси
|15
|5
|5
|5
|17 - 15
|20
|8.
|КСМ Студенцеск
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|9.
|Конкордия Кьяжна
|15
|4
|5
|6
|10 - 19
|17
|10.
|Дунэря Кэлэраши
|0:0
|15
|3
|8
|4
|12 - 14
|17
|11.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|12.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|13.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|14.
|Волунтари
|14
|1
|5
|8
|14 - 25
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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