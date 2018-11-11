Стадион: Langfang Stadium
2:1
Конец матча
1:0
37' ГолСюшэн Дун
1:1
48' ПенальтиБакамбу Седрик
2:1
63' ПенальтиЛавесси Эсекиэль
77' Желтая карточкаМинцзянь Чжао
90' Желтая карточкаXiaole Wang
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
94'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
94'
Судья сигнализирует, что Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
93'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Тэнлун Лэй оказался на газоне.
92'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Тактическая замена. Tianyuan Xu уходит с поля и его заменяет Lin Cui
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Xiaole Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
91'
Безумный фол. Xiaole Wang грубо играет против соперника. Пострадал Лавесси Эсекиэль
91'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
90'
Тактическая замена. Zhongguo Chi уходит с поля и его заменяет Xin Wei
90'
ШАНС! Лавесси Эсекиэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
89'
89'
89'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
88'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
88'
Xiaole Wang из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
88'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
87'
Матч возобновлен
87'
Бакамбу Седрик получил травму и заменен. Yanqiang Hu выходит на поле.
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакамбу Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Бакамбу Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Ши-Хао Вэй оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
84'
Tang Chen задерживает мяч рукой
83'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Zhongguo Chi
82'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
81'
Zhongguo Chi пробует нанести удар издали, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
80'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
80'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
79'
Эрнанес Лима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Wenyang Du задерживает мяч рукой
78'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Минцзянь Чжао получил желтую карточку от судьи
77'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
76'
76'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
76'
Лю Хуань предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Дабао Юй наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
73'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
72'
Матч возобновлен
72'
Луо Сенвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
70'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Xiaole Wang
69'
Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Бакамбу Седрик оказался на газоне.
69'
69'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
67'
66'
Судья сигнализирует, что Tang Chen из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Taijan Jin
66'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
ШАНС! Юй Ян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Сичжэ Чжан
63'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает с точки!
63'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Хэбэй Илиньшаньчжуан
61'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
61'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
61'
ПЕНАЛЬТИ! - Лю Хуань совершил грубый фол. Лавесси Эсекиэль заработал пенальти!
60'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
60'
Бакамбу Седрик нанес удар, мяч был парирован, но Генг Ксиаофенг не удержал его в руках.
60'
59'
Судья сигнализирует, что Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Taijan Jin
59'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
59'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
58'
Пен Лю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Отличные скиллы показывает Чжипэн Цзян, обводя своих соперников
57'
57'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
57'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
57'
Tang Chen из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
56'
Судья свистит. Тэнлун Лэй атаковал сзади соперника. Это Лавесси Эсекиэль заработал своей команде штрафной
55'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
54'
ШАНС! Эрнанес Лима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
53'
53'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
53'
Tang Chen из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Матч возобновлен
52'
Дабао Юй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Бакамбу Седрик задерживает мяч рукой
51'
51'
Tang Chen из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
50'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
49'
48'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
47'
ПЕНАЛЬТИ! - Wenyang Du играет рукой в штрафной! Wenyang Du вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
46'
Тактическая замена. Сюшэн Дун уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
47'
Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
46'
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Хорошую попытку сделал Ши-Хао Вэй. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
44'
Лавесси Эсекиэль задерживает мяч рукой
43'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
43'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
42'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
39'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
39'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
39'
Матч возобновлен
38'
Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О О О Л - Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
37'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
36'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
35'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
35'
34'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
33'
Сичжэ Чжан не смог попасть в створ ударом издали
32'
Назначен штрафной. Пострадал Taijan Jin, его свалил Эрнанес Лима.
30'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
ШАНС! Ши-Хао Вэй нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Ши-Хао Вэй нанес удар, мяч был парирован, но Генг Ксиаофенг не удержал его в руках.
29'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
29'
Taijan Jin нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Qiuming Wang получил травму и заменен. Tang Chen выходит на поле.
26'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
26'
Сичжэ Чжан не смог попасть в створ ударом издали
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
О, нет. Из многообещающей позиции Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
25'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
24'
Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
23'
Назначен штрафной. Пострадал Ши-Хао Вэй, его свалил Минцзянь Чжао.
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
23'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Qiuming Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Судья свистит. Дабао Юй атаковал сзади соперника. Это Лавесси Эсекиэль заработал своей команде штрафной
21'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
18'
Отличный пас сделал Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
18'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
17'
Назначен штрафной. Пострадал Сюшэн Дун, его свалил Taijan Jin.
16'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
16'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Сюшэн Дун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
15'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
14'
Матч возобновлен
14'
Qiuming Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Судья сигнализирует, что Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Дабао Юй
13'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Чжипэн Цзян пробует нанести удар издали, но Го Цюаньбо держит все под контролем
12'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
10'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
9'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Wenyang Du наказан за толчок Ши-Хао Вэй
8'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
8'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
7'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
7'
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Zhongguo Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
3'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
3'
Бакамбу Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
2'
Zhongguo Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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