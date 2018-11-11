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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: SR-Bank Arena
0:0
Первый тайм: 21'
|
11'
Состав команд
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 18 Sondre Bjoershol Защитник
- 6 Андрессон Аксель Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 20 Ylldren Ibrahimaj Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 27 Johnny Furdal Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 28 Kristian Thorstvedt
- 24 Jonas Pereira
- 16 Even Oestensen
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 16 Harald Holter Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 8 Dong-Wan Gang Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 6 Johan Peter Vennberg Полузащитник
- 21 Daniel Lysgaard
- 18 Iman Mafi
- 17 Lucas Morais
- Главный тренер: Mark Dempsey
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +13 =0 -7)
- 04.11.2018 Мьёндален 2:4 Викинг ПД
- 28.10.2018 Викинг 1:0 Улленсакер-Киса ПД
- 23.10.2018 Олесунн 1:3 Викинг ПД
- 07.10.2018 Викинг 2:4 Тромсдален ПД
- 30.09.2018 Флурё 3:2 Викинг ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.11.2018 Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра ПД
- 28.10.2018 Ерв 1:2 Конгсвингер ПД
- 21.10.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер ПД
- 07.10.2018 Конгсвингер 7:2 Осане ПД
- 02.10.2018 Мьёндален 2:0 Конгсвингер ПД
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
Последние игры между собой
Викинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг Первый дивизион
- 07.11.2010 Викинг 3:1 Конгсвингер Типпелиген
- 07.07.2010 Викинг 2:0 Конгсвингер Кубок НМ
- 02.05.2010 Конгсвингер 1:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|0:0
|30
|19
|2
|9
|65 - 43
|59
|2.
|Мьёндален
|0:0
|30
|16
|10
|4
|47 - 24
|58
|3.
|Олесунн
|0:0
|30
|17
|6
|7
|57 - 31
|57
|4.
|Согндаль
|0:0
|30
|15
|7
|8
|47 - 30
|52
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|30
|12
|7
|11
|58 - 46
|43
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|30
|11
|10
|9
|58 - 47
|43
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|30
|12
|6
|12
|44 - 43
|42
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 41
|41
|9.
|Тромсдален
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 47
|41
|10.
|Саннес УЛФ
|0:0
|30
|10
|10
|10
|39 - 44
|40
|11.
|Стрёммен
|0:0
|30
|12
|3
|15
|49 - 52
|39
|12.
|Ерв
|0:0
|30
|8
|12
|10
|31 - 40
|36
|13.
|Нутодден
|0:0
|30
|9
|7
|14
|35 - 40
|34
|14.
|Осане
|0:0
|30
|9
|7
|14
|38 - 56
|34
|15.
|Флурё
|0:0
|30
|8
|4
|18
|27 - 57
|28
|16.
|Левангер
|0:0
|30
|3
|7
|20
|29 - 67
|16
Первый тайм
11'
Конгсвингер делает замену. Ridouan Boulahuane Essaeh уходит с поля, а Iman Mafi выходит на его замену.
11'
[player1] получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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