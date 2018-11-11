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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Фоссхауган Кампус
Состав команд
18
Робсон
Джош
14
Jonathan
Asp
22
Andre
Bakke
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 5 Баранов Никита Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 6 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen
- 28 Akor Adamas
- 26 Jonas Fredriksen
- 17 Dide Fofana
- 21 Kristian Rutlin
- Главный тренер: Eirik Bakke
Нутодден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Jonathan Johansson Вратарь
- 18 Робсон Джош Защитник
- 15 Макинтош Келвин Защитник
- 6 Michael Ledger Защитник
- 14 Jonathan Asp Защитник
- 17 Pipo Ferreira Полузащитник
- 23 Gaston Salasiwa Полузащитник
- 25 Mathias Berg Gjerstroem Полузащитник
- 22 Andre Bakke Нападающий
- 27 Erland Hustad Нападающий
- 9 Martin Brekke Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Espen Vasby Вратарь
- 4 Martin Strange Защитник
- 8 Henrik Gustavsen Полузащитник
- 20 Amani Dickson Mbedule Нападающий
- 21 Kjetil Holand Toesse
- 10 Мидтгарден Эрик
- Главный тренер: Kenneth Dokken
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 04.11.2018 Тромсдален 0:3 Согндаль ПД
- 28.10.2018 Согндаль 2:0 Олесунн ПД
- 21.10.2018 Осане 1:2 Согндаль ПД
- 07.10.2018 Саннес УЛФ 1:0 Согндаль ПД
- 30.09.2018 Согндаль 1:0 Нест-Сотра ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
Нутодден (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 04.11.2018 Нутодден 2:1 Флурё ПД
- 28.10.2018 Левангер 0:3 Нутодден ПД
- 21.10.2018 Нутодден 1:1 Стрёммен ПД
- 07.10.2018 Нест-Сотра 1:0 Нутодден ПД
- 30.09.2018 Нутодден 0:1 Хам-Кам ПД
- 23.09.2018 Саннес УЛФ 1:1 Нутодден ПД
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Мьёндален 1:1 Нутодден ПД
- 26.08.2018 Нутодден 0:1 Ерв ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса ПД
- 05.08.2018 Тромсдален 4:2 Нутодден ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Осане 1:0 Нутодден ПД
- 03.07.2018 Нутодден 1:0 Мьёндален ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Нутодден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль Первый дивизион
- 23.08.2009 Согндаль 2:1 Нутодден Адекколига
- 14.06.2009 Нутодден 0:2 Согндаль Адекколига
- 20.02.2009 Согндаль 5:2 Нутодден Товарищеские матчи. Сборные
- 07.09.2008 Нутодден 2:3 Согндаль Адекколига
- 15.05.2008 Согндаль 1:1 Нутодден Адекколига
- 09.02.2008 Нутодден 0:2 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|0:0
|30
|19
|2
|9
|65 - 43
|59
|2.
|Мьёндален
|0:0
|30
|16
|10
|4
|47 - 24
|58
|3.
|Олесунн
|0:0
|30
|17
|6
|7
|57 - 31
|57
|4.
|Согндаль
|0:0
|30
|15
|7
|8
|47 - 30
|52
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|30
|12
|7
|11
|58 - 46
|43
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|30
|11
|10
|9
|58 - 47
|43
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|30
|12
|6
|12
|44 - 43
|42
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 41
|41
|9.
|Тромсдален
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 47
|41
|10.
|Саннес УЛФ
|0:0
|30
|10
|10
|10
|39 - 44
|40
|11.
|Стрёммен
|0:0
|30
|12
|3
|15
|49 - 52
|39
|12.
|Ерв
|0:0
|30
|8
|12
|10
|31 - 40
|36
|13.
|Нутодден
|0:0
|30
|9
|7
|14
|35 - 40
|34
|14.
|Осане
|0:0
|30
|9
|7
|14
|38 - 56
|34
|15.
|Флурё
|0:0
|30
|8
|4
|18
|27 - 57
|28
|16.
|Левангер
|0:0
|30
|3
|7
|20
|29 - 67
|16
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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