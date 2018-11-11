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Стадион:
Спортинг Л
1:0
Второй тайм: 50'
Шавиш
0'
1:0
23' Гол
Дост Бас
45' Желтая карточка
Гудель Неманья
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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