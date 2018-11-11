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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Жозе Алваладе
1:0
Второй тайм: 50'
1:0
23' ГолДост Бас
45' Желтая карточкаГудель Неманья
|
23'
1:0
45'
Состав команд
76
Гаспар
Бруну
22
Матьё
Жереми
90
Луиш
Мигел
28
Дост
Бас
17
Нани
Луиш
19
Мараш
Никола
15
Мартинш
Луиш
25
Галло
Бруно
10
Пердигао
14
Луис
Андре
V
Спортинг Л 4-3-3
- Основной состав
- 40 Рибейро Ренан Вратарь
- 76 Гаспар Бруну Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 22 Матьё Жереми Защитник
- 9 Акунья Маркос Защитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 86 Гудель Неманья Полузащитник
- 90 Луиш Мигел Полузащитник
- 77 Кабрал Жоване Нападающий
- 28 Дост Бас Нападающий
- 17 Нани Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Сален Ромен Вратарь
- 20 Агбеньену Лумор Защитник
- 27 Мишич Йосип Полузащитник
- 25 Петрович Радосав Полузащитник
- 30 Кастаньос Люк Нападающий
- 23 Диаби Абдулай Нападающий
- 10 Монтеро Фреди Нападающий
- Главный тренер: Tiago Fernandes
Шавиш 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рикарду Нунеш Вратарь
- 2 Паулинью Паулу Защитник
- 19 Мараш Никола Защитник
- 23 Маркан Маркос Защитник
- 15 Мартинш Луиш Защитник
- 12 Брессан Ренан Полузащитник
- 8 Эустакиу Стефен Полузащитник
- 25 Галло Бруно Полузащитник
- 10 Пердигао Нападающий
- 14 Луис Андре V Нападающий
- 7 Эбралидзе Автандил Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Филипе Антониу Вратарь
- 33 Лионн Хосе Защитник
- 3 Башту Угу Защитник
- 24 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 6 Джефферсон Сантос Полузащитник
- 11 Виллиан Алвес II Нападающий
- 30 Нилтиньо Нападающий
- Главный тренер: Рамуш Даниэл
Предыдущие игры
Спортинг Л (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 08.11.2018 Арсенал 0:0 Спортинг Л ЛЕ
- 04.11.2018 Санта-Клара 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 01.11.2018 Спортинг Л 1:2 Эшторил КЛ
- 28.10.2018 Спортинг Л 3:0 Боавишта ПЛ
- 25.10.2018 Спортинг Л 0:1 Арсенал ЛЕ
- 07.10.2018 Портимоненсе 4:2 Спортинг Л ПЛ
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 29.09.2018 Спортинг Л 2:0 Маритиму ПЛ
- 24.09.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 20.09.2018 Спортинг Л 2:0 Карабах ЛЕ
- 16.09.2018 Спортинг Л 3:1 Маритиму КЛ
- 01.09.2018 Спортинг Л 1:0 Фейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.08.2018 Спортинг Л 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.08.2018 Спортинг Л 1:1 Эмполи ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 16.07.2018 Стад Лозанна-Уши 1:4 Спортинг Л ТМК
- 14.07.2018 Ницца 0:1 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
Шавиш (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 06.11.2018 Шавиш 1:2 Авиш ПЛ
- 27.10.2018 Риу Аве 1:0 Шавиш ПЛ
- 21.10.2018 Педрас Салгадас 1:4 Шавиш К
- 05.10.2018 Санта-Клара 1:0 Шавиш ПЛ
- 27.09.2018 Шавиш 2:2 Бенфика ПЛ
- 21.09.2018 Боавишта 1:2 Шавиш ПЛ
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 31.08.2018 Шавиш 0:1 Брага ПЛ
- 24.08.2018 Маритиму 2:1 Шавиш ПЛ
- 18.08.2018 Шавиш 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 29.07.2018 Арока 0:0 Шавиш КЛ
- 26.07.2018 Шавиш 0:1 Брага ТМК
- 21.07.2018 Шавиш 0:0 Фейренсе ТМК
- 18.07.2018 Тондела 0:1 Шавиш ТМК
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве ТМК
- 11.05.2018 Авиш 2:3 Шавиш ПЛ
- 06.05.2018 Шавиш 4:1 Маритиму ПЛ
- 29.04.2018 Риу Аве 2:1 Шавиш ПЛ
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Шавиш: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 6
|24
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|3.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Бенфика
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 14
|16
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Витория Сетубал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|Авиш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|13.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|18.
|Шавиш
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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