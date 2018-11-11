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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Акер
1:0
2' ГолДжеймс Леке
16' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
|
2'
1:0
16'
Состав команд
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 7 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Нападающий
- 10 Джеймс Леке Нападающий
- 24 Цибицки Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 6 Грегерсен Стиан Защитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 17 Ibrahima Wadji Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- 35 Икеди Энтони
- 20 Ibrahima Kone
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.11.2018 Тромсё 2:4 Мольде Т
- 29.10.2018 Старт 1:3 Мольде Т
- 20.10.2018 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 16.08.2018 Мольде 3:0 Хиберниан ЛЕ
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 09.08.2018 Хиберниан 0:0 Мольде ЛЕ
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лячи 0:2 Мольде ЛЕ
- 26.07.2018 Мольде 3:0 Лячи ЛЕ
- 19.07.2018 Мольде 5:1 Гленавон ЛЕ
- 11.07.2018 Гленавон 2:1 Мольде ЛЕ
Хёугесунн (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 04.11.2018 Хёугесунн 2:0 Ранхейм Т
- 28.10.2018 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 21.10.2018 Хёугесунн 2:0 Одд Т
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген
- 11.09.2016 Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген
- 08.05.2016 Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген
- 10.07.2015 Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 26.04.2015 Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген
- 18.10.2014 Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 23.05.2014 Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген
- 29.09.2013 Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген
- 16.05.2013 Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген
- 15.09.2012 Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 01.04.2012 Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген
- 17.07.2011 Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 29.05.2011 Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген
- 31.10.2010 Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген
- 16.05.2010 Мольде 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Мольде
Хёугесунн
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|17
|5
|7
|59 - 35
|56
|3.
|Бранн
|0:0
|29
|16
|8
|5
|43 - 28
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|15
|5
|9
|42 - 31
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|29
|12
|8
|9
|43 - 38
|44
|6.
|Ранхейм
|0:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Одд
|0:1
|29
|11
|7
|11
|39 - 35
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|10
|8
|11
|43 - 38
|38
|9.
|Волеренга
|0:1
|29
|10
|8
|11
|36 - 43
|38
|10.
|Тромсё
|2:0
|29
|11
|3
|15
|41 - 45
|36
|11.
|Будё-Глимт
|1:0
|29
|7
|12
|10
|31 - 33
|33
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|29
|7
|9
|13
|43 - 45
|30
|13.
|Старт
|0:1
|29
|8
|5
|16
|29 - 51
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|6
|11
|12
|31 - 43
|29
|15.
|Стабек
|1:0
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|28
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|29
|4
|11
|14
|33 - 53
|23
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Кнудсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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