  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Мольде
1:0
Перерыв
Хёугесунн
0'
1:0
2' Гол
Джеймс Леке
16' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Кнудсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация