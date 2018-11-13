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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Конец матча
0:1
29' ГолЛеандро Перейра
56' Желтая карточкаАлисон II
77' Желтая карточкаYuri Alberto
90' Желтая карточкаMarcio Araujo
|
29'
0:1
46'
56'
77'
90'
Состав команд
38
Гедес
Даниэл
16
Додо
Родолфо
25
Yuri
Alberto
22
Руис
Брайан
27
Саша
Эдуардо
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 5 Алисон II Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 25 Yuri Alberto Полузащитник
- 22 Руис Брайан Полузащитник
- 17 Гонсалес Дерлис Нападающий
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 36 Копете Джонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Нападающий
- 23 Arthur VIII
- 32 Gabriel Calabres
- 9 Rodrygo
- 13 Kaique Rocha Lima
- 18 Guilherme Nunes
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Винисиус Маркос Защитник
- 28 Русшел Алан Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 22 Nery Ruben Bareiro Защитник
- 19 Винисиус Фрейтас Защитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 77 Osman Junior Полузащитник
- 95 Gustavo Barreto Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 84 Ivan IV
- 72 Diego Torres II
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 04.11.2018 Палмейрас 3:2 Сантос СA
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 05.11.2018 Байя 1:0 Шапекоэнсе СA
- 28.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Америка Минейро СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.08.2018 Торино 2:0 Шапекоэнсе ТМК
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
Последние игры между собой
Сантос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|33
|19
|10
|4
|52 - 23
|67
|2.
|Интернасьональ
|33
|17
|11
|5
|45 - 25
|62
|3.
|Фламенго
|33
|17
|9
|7
|52 - 27
|60
|4.
|Гремио
|33
|16
|10
|7
|44 - 24
|58
|5.
|Сан-Паулу
|33
|15
|13
|5
|44 - 30
|58
|6.
|Атлетико Минейро
|33
|13
|8
|12
|49 - 39
|47
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|7
|13
|46 - 32
|46
|8.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|40 - 32
|46
|9.
|Крузейро
|33
|12
|10
|11
|30 - 31
|46
|10.
|Флуминенсе
|33
|11
|8
|14
|31 - 39
|41
|11.
|Байя
|33
|10
|11
|12
|35 - 38
|41
|12.
|Ботафого
|33
|10
|11
|12
|33 - 43
|41
|13.
|Коринтианс
|33
|10
|10
|13
|33 - 32
|40
|14.
|Сеара
|33
|9
|11
|13
|28 - 34
|38
|15.
|Васко да Гама
|33
|9
|11
|13
|38 - 45
|38
|16.
|Спорт Ресифи
|33
|10
|7
|16
|32 - 53
|37
|17.
|Шапекоэнсе
|33
|9
|10
|14
|31 - 46
|37
|18.
|Витория
|33
|9
|8
|16
|33 - 55
|35
|19.
|Америка Минейро
|33
|8
|10
|15
|27 - 39
|34
|20.
|Парана
|33
|4
|9
|20
|15 - 51
|21
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Марсио Араужо получил желтую карточку от судьи
89'
Шапекоэнсе делает замену. Веллингтон Паулиста уходит с поля, а Отавио Луис выходит на его замену.
78'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Соуза Сантос Эликарлос выходит на его замену.
77'
Yuri Alberto получил желтую карточку от судьи
72'
Сантос делает замену. Копете Джонатан уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
64'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Винисиус Фрейтас выходит на его замену.
56'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
46'
Сантос делает замену. Руис Брайан уходит с поля, а Rodrygo выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Сантос делает замену. Гедес Даниэл уходит с поля, а Arthur выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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