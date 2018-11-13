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Сантос
0:1
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
0:1
29' Гол
Леандро Перейра
56' Желтая карточка
Алисон II
77' Желтая карточка
Yuri Alberto
90' Желтая карточка
Marcio Araujo
90'+7
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Марсио Араужо получил желтую карточку от судьи
89'
Шапекоэнсе делает замену. Веллингтон Паулиста уходит с поля, а Отавио Луис выходит на его замену.
78'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Соуза Сантос Эликарлос выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Yuri Alberto получил желтую карточку от судьи
72'
Сантос делает замену. Копете Джонатан уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
64'
Шапекоэнсе делает замену. Agustin Doffo уходит с поля, а Винисиус Фрейтас выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
46'
Сантос делает замену. Руис Брайан уходит с поля, а Rodrygo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сантос делает замену. Гедес Даниэл уходит с поля, а Arthur выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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