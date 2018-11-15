  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига B. Группа 3
2018-2019
Стадион:
Австрия
0:0
Конец матча
Босния и Герцеговина
0'
39' Желтая карточка
Цуль Петер
49' Желтая карточка
Враньеш Огнен
77' Желтая карточка
Дульевич Харис
88' Желтая карточка
Сарич Элвис
89' Желтая карточка
Баумгартлингер Юлиан
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
93'
Грегорич Михаэль из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
93'
Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
93'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
91'
ШАНС! Арнаутович Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Линднер Хайнц взял и забрал мяч на выходе
90'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
89'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Баумгартлингер Юлиан сейчас получил желтую
Желтая карточка
88'
Сарич Элвис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Шлагер Ксавер
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Драгович Александр из команды Австрия.
Фол, нарушение
88'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Шлагер Ксавер оказался на газоне.
87'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Гояк Амер из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Пьянич Миралем уходит с поля и его заменяет Гояк Амер
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Алаба Давид из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Бешич Мухамед
Травма, повреждение
86'
Шунич Тони возвращается на поле.
86'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Шунич Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
85'
Шунич Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Отличные скиллы показывает Пьянич Миралем, обводя своих соперников
83'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Цуль Петер уходит с поля и его заменяет Янко Марк
81'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Удар от ворот произведет Австрия
80'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
80'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
80'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
79'
Тактическая замена. Дульевич Харис уходит с поля и его заменяет Крунич Раде
79'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Цуль Петер из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Джеко Эдин
78'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
77'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Австрия пробил головой, но мимо
77'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Дульевич Харис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Шлагер Ксавер
76'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Лазаро Валентино нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Алаба Давид из команды Австрия делает отличный кросс...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Алаба Давид
74'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Австрия
73'
Джеко Эдин не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
73'
Драгович Александр из команды Австрия играет слишком грубо. Джеко Эдин оказался на газоне.
72'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
72'
Какой промах! Грегорич Михаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
72'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
71'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лазаро Валентино и Лайнер Штефан из команды Австрия.
71'
Австрия имеет хороший шанс забить.
71'
Австрия контролирует мяч.
70'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лазаро Валентино из команды Австрия навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
69'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина в офсайде
69'
Отличные скиллы показывает Сарич Элвис, обводя своих соперников
69'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Австрия контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Австрия
67'
Тактическая замена. Шёпф Алессандро уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
67'
Сарич Элвис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
67'
Плохо сыграл Драгович Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
66'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Австрия
65'
Жуканович Эрвин из команды Босния и Герцеговина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой справа.
64'
Линднер Хайнц отбил мяч на угловой после удара Дульевич Харис из штрафной площади.
64'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
64'
Австрия контролирует мяч.
63'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Австрия контролирует мяч.
62'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
61'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
60'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Враньеш Огнен оказался на газоне.
60'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
ШАНС! Шлагер Ксавер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает отличный кросс...
58'
Удар от ворот произведет Австрия
58'
Как он промахнулся? Джеко Эдин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
58'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
57'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Джеко Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Джеко Эдин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина забрасывает мяч в штрафную.
56'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
55'
Арнаутович Марко из команды Австрия в офсайде
55'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает пас партнеру.
54'
Австрия контролирует мяч.
Офсайд
53'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
53'
Вишча Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
52'
Арнаутович Марко пробил через себя, но мяч отражается с линии ворот
52'
Шлагер Ксавер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
52'
Хинтереггер Мартин из команды Австрия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
Алаба Давид из команды Австрия делает отличный кросс...
51'
Джеко Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Чивич Эльдар из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
51'
Цуль Петер из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает пас партнеру.
50'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой слева.
49'
Хинтереггер Мартин мяч отрикошетил от ворот
49'
Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Алаба Давид, его свалил Враньеш Огнен.
48'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
48'
Шлагер Ксавер не смог попасть в створ ударом издали
47'
Австрия начинает контратаку
47'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
47'
Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Австрия контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Шлагер Ксавер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Удар от ворот произведет Австрия
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
ШАНС! Вишча Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
44'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
44'
Кайнц Флориан из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Австрия начинает контратаку
44'
Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина забрасывает мяч в штрафную.
43'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
42'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
42'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Лайнер Штефан оказался на газоне.
40'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Алаба Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Дульевич Харис оказался на газоне.
39'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Игрок из команды Австрия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Дульевич Харис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой слева.
38'
Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Хорошую попытку сделал Вишча Эдин. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Плохо сыграл Хинтереггер Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
36'
Драгович Александр из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Джеко Эдин пострадал.
36'
Удар от ворот произведет Австрия
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Отличные скиллы показывает Джеко Эдин, обводя своих соперников
35'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
34'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
34'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Австрия
33'
ШАНС! Джеко Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Бешич Мухамед нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
31'
Алаба Давид из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
31'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Австрия контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Линднер Хайнц взял и забрал мяч на выходе
30'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
29'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
29'
Австрия контролирует мяч.
28'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Враньеш Огнен наказан за толчок Арнаутович Марко
27'
Удар от ворот произведет Австрия
Офсайд
26'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина в офсайде
26'
Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина делает передачу одноклубнику.
Угловой
26'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой справа.
26'
Линднер Хайнц отбил мяч на угловой после удара Вишча Эдин из штрафной площади.
26'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
25'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Алаба Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
24'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Сарич Элвис наказан за толчок Лазаро Валентино
23'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой слева.
21'
Лазаро Валентино нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Кайнц Флориан из команды Австрия делает пас партнеру.
21'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает пас партнеру.
21'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Цуль Петер
19'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
19'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой слева.
19'
Алаба Давид из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Шунич Тони наказан за толчок Арнаутович Марко
Офсайд
18'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина в офсайде
18'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
17'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Австрия контролирует мяч.
Офсайд
16'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Австрия начинает контратаку
15'
Линднер Хайнц взял и забрал мяч на выходе
15'
Чивич Эльдар из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
15'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Лазаро Валентино из команды Австрия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Драгович Александр из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Драгович Александр из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
11'
Алаба Давид из команды Австрия играет слишком грубо. Враньеш Огнен оказался на газоне.
11'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Алаба Давид из команды Австрия подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
10'
Бешич Мухамед из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Босния и Герцеговина начинает контратаку
9'
Австрия контролирует мяч.
9'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Босния и Герцеговина
8'
Цуль Петер из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Алаба Давид из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Бешич Мухамед
7'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Австрия
6'
Шанс! Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина пробил головой, но мимо
Угловой
6'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой справа.
6'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
5'
Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
3'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
3'
Алаба Давид из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
3'
Австрия контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Бешич Мухамед наказан за толчок Кайнц Флориан
2'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Джеко Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Босния и Герцеговина контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Босния и Герцеговина начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
Австрия
69.2% (119)
Ничья:
22.1% (38)
Босния и Герцеговина
8.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Австрия:
30.2% (52)
Австрия:
26.2% (45)
Ничья:
19.2% (33)
Австрия:
11.6% (20)
Босния и Герцеговина:
6.4% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация