Стадион: Эрнст Хаппель
0:0
Конец матча
39' Желтая карточкаЦуль Петер
49' Желтая карточкаВраньеш Огнен
77' Желтая карточкаДульевич Харис
88' Желтая карточкаСарич Элвис
89' Желтая карточкаБаумгартлингер Юлиан
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
93'
Грегорич Михаэль из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
93'
Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
93'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
91'
91'
ШАНС! Арнаутович Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
90'
89'
89'
Рефери не любит споров - именно за это Баумгартлингер Юлиан сейчас получил желтую
88'
Сарич Элвис получил желтую карточку от судьи
88'
Судья сигнализирует, что Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Шлагер Ксавер
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Драгович Александр из команды Австрия.
88'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Шлагер Ксавер оказался на газоне.
87'
87'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Гояк Амер из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Пьянич Миралем уходит с поля и его заменяет Гояк Амер
86'
Судья сигнализирует, что Алаба Давид из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Бешич Мухамед
86'
Шунич Тони возвращается на поле.
86'
86'
Матч возобновлен
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Шунич Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Шунич Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Отличные скиллы показывает Пьянич Миралем, обводя своих соперников
83'
82'
Тактическая замена. Цуль Петер уходит с поля и его заменяет Янко Марк
81'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
80'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
80'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
79'
Тактическая замена. Дульевич Харис уходит с поля и его заменяет Крунич Раде
79'
Цуль Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Цуль Петер из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Джеко Эдин
78'
77'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Австрия пробил головой, но мимо
77'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Дульевич Харис получил желтую карточку от судьи
76'
Судья сигнализирует, что Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Шлагер Ксавер
76'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
74'
Лазаро Валентино нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Алаба Давид из команды Австрия делает отличный кросс...
74'
Судья сигнализирует, что Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Алаба Давид
74'
73'
73'
Джеко Эдин не смог попасть в створ ударом издали
73'
Драгович Александр из команды Австрия играет слишком грубо. Джеко Эдин оказался на газоне.
72'
72'
72'
Какой промах! Грегорич Михаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
72'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
71'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лазаро Валентино и Лайнер Штефан из команды Австрия.
71'
Австрия имеет хороший шанс забить.
71'
70'
70'
Лазаро Валентино из команды Австрия навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина в офсайде
69'
Отличные скиллы показывает Сарич Элвис, обводя своих соперников
69'
68'
68'
67'
Тактическая замена. Шёпф Алессандро уходит с поля и его заменяет Грегорич Михаэль
67'
Сарич Элвис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
67'
Плохо сыграл Драгович Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
66'
66'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Жуканович Эрвин из команды Босния и Герцеговина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Линднер Хайнц отбил мяч на угловой после удара Дульевич Харис из штрафной площади.
64'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
64'
Баумгартлингер Юлиан наказан за толчок Пьянич Миралем
64'
63'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
62'
62'
61'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
61'
61'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Враньеш Огнен оказался на газоне.
60'
59'
ШАНС! Шлагер Ксавер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает отличный кросс...
58'
58'
Как он промахнулся? Джеко Эдин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
58'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
Джеко Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Джеко Эдин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина забрасывает мяч в штрафную.
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Арнаутович Марко из команды Австрия в офсайде
55'
Шлагер Ксавер из команды Австрия делает пас партнеру.
54'
53'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
53'
Вишча Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
52'
Арнаутович Марко пробил через себя, но мяч отражается с линии ворот
52'
Шлагер Ксавер из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
52'
Хинтереггер Мартин из команды Австрия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
Алаба Давид из команды Австрия делает отличный кросс...
51'
Джеко Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Судья сигнализирует, что Чивич Эльдар из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
51'
Цуль Петер из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Арнаутович Марко из команды Австрия делает пас партнеру.
50'
50'
49'
Хинтереггер Мартин мяч отрикошетил от ворот
49'
49'
Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
48'
Назначен штрафной. Пострадал Алаба Давид, его свалил Враньеш Огнен.
48'
48'
Шлагер Ксавер не смог попасть в створ ударом издали
47'
47'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина подал угловой слева.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Шлагер Ксавер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
ШАНС! Вишча Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
44'
44'
Кайнц Флориан из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
43'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина забрасывает мяч в штрафную.
43'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
42'
42'
42'
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина играет слишком грубо. Лайнер Штефан оказался на газоне.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Алаба Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
39'
Цуль Петер из команды Австрия играет слишком грубо. Дульевич Харис оказался на газоне.
39'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Игрок из команды Австрия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Дульевич Харис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
Хорошую попытку сделал Вишча Эдин. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Плохо сыграл Хинтереггер Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Драгович Александр из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Джеко Эдин пострадал.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Джеко Эдин из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Отличные скиллы показывает Джеко Эдин, обводя своих соперников
35'
34'
34'
33'
33'
ШАНС! Джеко Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Бешич Мухамед нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Алаба Давид из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
30'
Дульевич Харис из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
29'
29'
28'
28'
28'
Враньеш Огнен наказан за толчок Арнаутович Марко
27'
26'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина в офсайде
26'
Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина делает передачу одноклубнику.
26'
26'
Линднер Хайнц отбил мяч на угловой после удара Вишча Эдин из штрафной площади.
26'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Алаба Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
24'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
24'
23'
Сарич Элвис наказан за толчок Лазаро Валентино
23'
23'
22'
22'
22'
21'
Лазаро Валентино нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Кайнц Флориан из команды Австрия делает пас партнеру.
21'
Лайнер Штефан из команды Австрия делает пас партнеру.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Судья сигнализирует, что Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
19'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина поставил подножку. Пострадал Цуль Петер
19'
19'
19'
19'
Алаба Давид из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Шунич Тони наказан за толчок Арнаутович Марко
18'
Враньеш Огнен из команды Босния и Герцеговина в офсайде
18'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
17'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
16'
Вишча Эдин из команды Босния и Герцеговина в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
15'
15'
15'
Чивич Эльдар из команды Босния и Герцеговина отправил кросс в штрафную...
15'
14'
14'
13'
13'
13'
12'
Лазаро Валентино из команды Австрия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Драгович Александр из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Драгович Александр из команды Австрия идет с мячом вперед на обострение...
11'
Алаба Давид из команды Австрия играет слишком грубо. Враньеш Огнен оказался на газоне.
11'
11'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
10'
9'
9'
9'
8'
Цуль Петер из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Алаба Давид из команды Австрия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Бешич Мухамед
7'
7'
6'
Шанс! Шунич Тони из команды Босния и Герцеговина пробил головой, но мимо
6'
6'
Пьянич Миралем из команды Босния и Герцеговина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Сарич Элвис из команды Босния и Герцеговина делает пас партнеру.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
3'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
3'
3'
2'
Бешич Мухамед наказан за толчок Кайнц Флориан
2'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Джеко Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Босния и Герцеговина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
Австрия
69.2% (119)
Ничья:
22.1% (38)
Босния и Герцеговина
8.7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Австрия:
30.2% (52)
1:0 Австрия:
26.2% (45)
1:1 Ничья:
19.2% (33)
2:0 Австрия:
11.6% (20)
1:2 Босния и Герцеговина:
6.4% (11)
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