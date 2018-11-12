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2018-2019
Стадион:
Португалия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Польша

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Португалия - Польша
Португалия
85.3% (58)
Ничья:
10.3% (7)
Польша
4.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
38.2% (26)
Португалия:
22.1% (15)
Португалия:
17.6% (12)
Ничья:
5.9% (4)
Португалия:
4.4% (3)
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