Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Польша

Стадион: Афонсу Энрикеш
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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - ПольшаДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Португалия - Польша
Португалия
85.3% (58)
Ничья:
10.3% (7)
Польша
4.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Португалия:
38.2% (26)
2:0 Португалия:
22.1% (15)
1:0 Португалия:
17.6% (12)
1:1 Ничья:
5.9% (4)
3:1 Португалия:
4.4% (3)
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