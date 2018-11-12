Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Азербайджан

Стадион: Фадиль Вокри
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Текстовая онлайн трансляция матча Косово - АзербайджанДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Косово - Азербайджан
Косово
40.6% (26)
Ничья:
26.6% (17)
Азербайджан
32.8% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.4% (15)
1:0 Косово:
21.9% (14)
2:1 Косово:
18.8% (12)
1:2 Азербайджан:
12.5% (8)
0:1 Азербайджан:
10.9% (7)
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