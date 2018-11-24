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Стадион: Альфхейм
0:1
Первый тайм: 24'
0:1
6' ГолМухаммед Рашад
|
6'
0:1
Состав команд
Тромсё 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 2 Хогли Том Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 18 Onni Valakari Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 10 Mikael Ingebrigtsen Нападающий
- 17 Бернтсен Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 33 Gustav Severinsen
- 16 Sigurd Groenli
- Главный тренер: Simo Valakari
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 3 Хорн Йорген Защитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 10 Хейнтс Тобиас Полузащитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 7 Хальворсен Уле Йорген Полузащитник
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- 45 Ларсен Йорген Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 5 Омарссон Орри Защитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 17 Захариассен Кристоффер Полузащитник
- 24 Anwar Elyounoussi
- 14 Mohammed Usman
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 11.11.2018 Ранхейм 1:2 Тромсё Т
- 04.11.2018 Тромсё 2:4 Мольде Т
- 28.10.2018 Одд 1:0 Тромсё Т
- 21.10.2018 Тромсё 1:2 Старт Т
- 07.10.2018 Кристиансунд 5:1 Тромсё Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 24.09.2018 Лиллестрём 1:0 Тромсё Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 11.11.2018 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Т
- 08.11.2018 Мальмё 1:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 04.11.2018 Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 28.10.2018 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 25.10.2018 Сарпсборг-08 1:1 Мальмё ЛЕ
- 20.10.2018 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 07.10.2018 Старт 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Типпелиген
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 13.05.2017 Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Типпелиген
- 30.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Тромсё Типпелиген
- 28.05.2016 Тромсё 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 24.10.2015 Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Типпелиген
- 06.04.2015 Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 06.04.2015 Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 13.02.2014 Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 22.09.2013 Сарпсборг-08 3:0 Тромсё Типпелиген
- 12.05.2013 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
Тромсё
Сарпсборг-08
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|30
|19
|7
|4
|50 - 23
|64
|2.
|Бранн
|1:0
|30
|17
|7
|6
|45 - 31
|58
|3.
|Мольде
|0:1
|30
|17
|5
|8
|60 - 36
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|30
|15
|5
|10
|42 - 33
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:1
|30
|13
|7
|10
|46 - 40
|46
|6.
|Ранхейм
|0:0
|30
|12
|7
|11
|42 - 48
|43
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|30
|11
|8
|11
|45 - 39
|41
|8.
|Одд
|0:1
|30
|11
|7
|12
|39 - 38
|40
|9.
|Волеренга
|0:0
|30
|10
|10
|10
|37 - 43
|40
|10.
|Тромсё
|0:1
|30
|11
|3
|16
|41 - 47
|36
|11.
|Старт
|1:0
|30
|9
|5
|16
|30 - 51
|32
|12.
|Лиллестрём
|1:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 44
|32
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|30
|6
|14
|10
|31 - 34
|32
|14.
|Стабек
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|30
|7
|9
|14
|44 - 47
|30
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|30
|5
|11
|14
|35 - 54
|26
Первый тайм
15'
Тромсё делает замену. Jostein Gundersen уходит с поля, а Ханс Нордбю выходит на его замену.
6'
Г О О О О Л - Мухаммед Рашад бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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