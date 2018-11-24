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Стадион:
Тромсё
0:1
Первый тайм: 24'
Сарпсборг-08
0'
0:1
6' Гол
Мухаммед Рашад
24'
Первый тайм
15'
Тромсё делает замену. Jostein Gundersen уходит с поля, а Ханс Нордбю выходит на его замену.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Мухаммед Рашад бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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