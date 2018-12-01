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Десна
 
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Заря
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Текстовая онлайн трансляция матча Десна - Заря

До начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 8 минут.
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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