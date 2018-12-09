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Динамо Дрезден
0:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
8' Гол
Билер Александер
0:2
21' Гол
Mathias Honsak
29' Желтая карточка
Jannis Nikolaou
53' Желтая карточка
Билер Александер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
85'
Хольштайн Киль делает замену. Kingsley Schindler уходит с поля, а Heinz Moerschel выходит на его замену.
83'
Динамо Дрезден делает замену. Jannis Nikolaou уходит с поля, а Дульевич Харис выходит на его замену.
74'
Хольштайн Киль делает замену. Mathias Honsak уходит с поля, а Atakan Karazor выходит на его замену.
72'
Динамо Дрезден делает замену. Думич Дарио уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.
62'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Атик Бариш выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Билер Александер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Jannis Nikolaou получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Mathias Honsak бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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