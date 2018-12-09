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0:2
Конец матча
0:1
8' ГолБилер Александер
0:2
21' ГолMathias Honsak
29' Желтая карточкаJannis Nikolaou
53' Желтая карточкаБилер Александер
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
85'
Хольштайн Киль делает замену. Kingsley Schindler уходит с поля, а Heinz Moerschel выходит на его замену.
83'
Динамо Дрезден делает замену. Jannis Nikolaou уходит с поля, а Дульевич Харис выходит на его замену.
74'
Хольштайн Киль делает замену. Mathias Honsak уходит с поля, а Atakan Karazor выходит на его замену.
72'
Динамо Дрезден делает замену. Думич Дарио уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.
62'
Динамо Дрезден делает замену. Aias Aosman уходит с поля, а Атик Бариш выходит на его замену.
53'
Билер Александер получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Jannis Nikolaou получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Mathias Honsak бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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