Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2044
1:0
Конец матча
1:0
82' Гол в свои воротаКанструп Пьер
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Судья сигнализирует, что Joachim Rothmann из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
93'
93'
Как он промахнулся? Амон Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Отличные скиллы показывает Амон Джонатан, обводя своих соперников
93'
93'
Опасность предотвращена - Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
93'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
93'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
92'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
92'
Туту Юссеф из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
91'
91'
Амини Мустафа делает длинную передачу вперед
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йулсгор Йеспер из команды Орхус.
90'
90'
Амон Джонатан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
89'
89'
Magnus Kaastrup из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
89'
89'
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 2044 болельщиков
89'
ШАНС! Jens Stage нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
88'
Амон Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
88'
Норшеланн начинает контратаку
88'
Орхус контролирует мяч.
86'
86'
Норшеланн делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
86'
Тактическая замена. Дамгаард Миккел уходит с поля и его заменяет Хансен Беньямин
86'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
86'
Как он промахнулся? Andreas Skov Olsen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
84'
84'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Гира Адама из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Joachim Rothmann из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Гира Адама
82'
Г О О О О Л - Канструп Пьер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
82'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
82'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
82'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
81'
80'
80'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Magnus Kaastrup
79'
Kasper T. Kristensen не дал случится голу! Дамгаард Миккел должен был забивать, но Kasper T. Kristensen сделал отличный сейв
79'
79'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
77'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
75'
75'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Миканович Дино из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
74'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
73'
73'
72'
Тактическая замена. Педерсен Мадс уходит с поля и его заменяет Joachim Rothmann
72'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Амон Джонатан
72'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
72'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Нильсен Каспер из команды Орхус пробил со штрафного, но очень мимо цели.
71'
Нельссон Виктор наказан за толчок Ryan Mmaee
70'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Ryan Mmaee оказался на газоне.
70'
70'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
70'
Норшеланн контролирует мяч.
69'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Ryan Mmaee
69'
69'
Отличный пас сделал Дамгаард Миккел из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
69'
Канструп Пьер ошибается в защите.
68'
Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
68'
68'
67'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн в офсайде
67'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
66'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
66'
66'
66'
Спельманн Мартин из команды Орхус играет слишком грубо. Magnus Kofod Andersen оказался на газоне.
66'
65'
65'
Плохо сыграл Йулсгор Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
64'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает неудачный навес.
64'
63'
Педерсен Мадс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
63'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
63'
Анкерсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
62'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
61'
Бартолец Карло пробует нанести удар издали, но Kasper T. Kristensen держит все под контролем
61'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн подал угловой слева.
60'
Должен был быть гол! Дамгаард Миккел имел отличный шанс, но Kasper T. Kristensen не дал голу состоятся!
60'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
59'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
Миканович Дино из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
59'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Дамгаард Миккел нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
58'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн находит одноклубника четким пасом пяткой.
57'
57'
Ulrik Yttergaard Jenssen делает длинную передачу вперед
57'
Норшеланн контролирует мяч.
56'
56'
56'
Анкерсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
54'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Хорошую попытку сделал Анкерсен Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
54'
53'
53'
53'
53'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
52'
52'
Плохо сыграл Миканович Дино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Удар от ворот произведет Норшеланн
51'
Mustapha Bundu из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
50'
Andreas Skov Olsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Норшеланн начинает контратаку
49'
49'
49'
49'
49'
48'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
48'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
48'
Норшеланн начинает контратаку
48'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
47'
Удар от ворот произведет Норшеланн
47'
Шанс! Jens Stage из команды Орхус пробил головой, но мимо
47'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Дамгаард Миккел не смог попасть в створ ударом издали
45'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
43'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн подал угловой слева.
43'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
42'
Норшеланн начинает контратаку
42'
42'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Jens Stage из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
41'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
39'
Удар от ворот произведет Норшеланн
39'
Шанс! Jens Stage из команды Орхус пробил головой, но мимо
39'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
39'
Опасность предотвращена - Педерсен Мадс из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
39'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Mustapha Bundu из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
38'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
37'
37'
36'
36'
35'
35'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Амини Мустафа пробует нанести удар издали, но Ларсен Николай ловит мяч
34'
34'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
34'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
32'
31'
30'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Godsway Donyoh нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бартолец Карло и попал в перекладину!
28'
28'
28'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Норшеланн начинает контратаку
27'
27'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Гира Адама пробует нанести удар издали, но Ларсен Николай держит все под контролем
26'
26'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
25'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
25'
Нильсен Каспер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
25'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
24'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
24'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Педерсен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jens Stage
23'
Andreas Skovgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
22'
22'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
22'
Jens Stage из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
21'
Судья сигнализирует, что Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Гира Адама
21'
21'
21'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
20'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
19'
19'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
18'
Норшеланн начинает контратаку
18'
18'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
17'
16'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн делает неудачный навес.
16'
Удар от ворот произведет Норшеланн
16'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
14'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
Норшеланн контролирует мяч.
14'
Mustapha Bundu задерживает мяч рукой
13'
13'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бартолец Карло нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
13'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Норшеланн
12'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
11'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает пас партнеру.
11'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Миканович Дино из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
8'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Хорошую попытку сделал Анкерсен Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
7'
6'
5'
5'
Andreas Skov Olsen нанес удар, мяч был парирован, но Kasper T. Kristensen не удержал его в руках.
5'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
5'
Орхус контролирует мяч.
4'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Норшеланн контролирует мяч.
3'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
2'
2'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Норшеланн контролирует мяч.
1'
1'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Норшеланн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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