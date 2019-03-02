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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Газ Метан Mедиаш
0:0
Конец матча
Дунэря Кэлэраши
0'
2' Желтая карточка
Stefan Vladoiu
55' Желтая карточка
Mediop Ndiaye
58' Желтая карточка
Каяду Давид
83' Желтая карточка
Аурелиу Луиш
90' Желтая карточка
Бурчану Александру
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
93'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
93'
Крецу Валентин не смог попасть в створ ударом издали
93'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Бурчану Александру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
92'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Аурелиу Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
89'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
89'
Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Stefan Vladoiu
88'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Майлат Себастьян уходит с поля и его заменяет Paul Costea
88'
Каланча Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
87'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Ely Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
87'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
87'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Мунтяну Валентин
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Alin Dobrosavlevici
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
83'
Аурелиу Луиш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
83'
Судья свистит. Аурелиу Луиш атаковал сзади соперника. Это Аммари Нажиб заработал своей команде штрафной
82'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Язалде Пинту навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Менди Гастон наказан за толчок Крецу Валентин
81'
Рондон Марио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
81'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
81'
Чикарски Мите выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Stefan Vladoiu, его свалил Antoni Ivanov.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
79'
Рондон Марио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
79'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
78'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
78'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Хендерсон Конор
77'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Шамед Нассер получил травму и заменен. Язалде Пинту выходит на поле.
75'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Майлат Себастьян
74'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
73'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
72'
Ely Fernandes наказан за толчок Georgian Honciu
72'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Менди Гастон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
70'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Mediop Ndiaye уходит с поля и его заменяет Мапуку Джуниор
Фол, нарушение
68'
Ely Fernandes наказан за толчок Эначе Габриэль
Угловой
68'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
68'
Бурчану Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
66'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
64'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
63'
Аммари Нажиб нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Эначе Габриэль наказан за толчок Крецу Валентин
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Stefan Vladoiu
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Майлат Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
60'
Аммари Нажиб наказан за толчок Аурелиу Луиш
59'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
58'
Тактическая замена. Каяду Давид уходит с поля и его заменяет Ely Fernandes
Желтая карточка
58'
Каяду Давид получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
58'
Шамед Нассер упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
58'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
57'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
56'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
55'
Mediop Ndiaye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Mediop Ndiaye грубо играет против соперника. Пострадал Мариус Марсел Константин
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
53'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
53'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
52'
Рондон Марио нанес удар, мяч был парирован, но Каланча Николай не удержал его в руках.
52'
Шамед Нассер нанес удар издали, а Каланча Николай отбил его обратно в игру!
51'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
51'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
50'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
Угловой
50'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Alin Dobrosavlevici предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
49'
Mediop Ndiaye наказан за толчок Крецу Валентин
Угловой
49'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
49'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
48'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Назначен штрафной. Пострадал Aymen Souda, его свалил Крецу Валентин.
46'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Mediop Ndiaye наказан за толчок Antoni Ivanov
42'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
42'
Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Aymen Souda навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
40'
Aymen Souda нанес удар, мяч был парирован, но Плешка Рэзван не удержал его в руках.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
40'
Бурчану Александру наказан за толчок Шамед Нассер
39'
Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
38'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш опасно и грубо сыграл. Бурчану Александру пострадал.
36'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш делает навес прямо в штрафную.
36'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
35'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Плешка Рэзван держит все под контролем
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
33'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
32'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Менди Гастон
30'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
29'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Эначе Габриэль
27'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Аурелиу Луиш наказан за толчок Аммари Нажиб
Фол, нарушение
26'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Мариус Марсел Константин пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
25'
Срджан Лучин наказан за толчок Майлат Себастьян
25'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
24'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
21'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
20'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
19'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
19'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
18'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Mediop Ndiaye оказался на газоне.
16'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Чикарски Мите наказан за толчок Stefan Vladoiu
15'
Матч возобновлен
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
15'
Крецу Валентин наказан за толчок Aymen Souda
14'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
13'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
13'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
13'
Бурчану Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Mediop Ndiaye
12'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
11'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Каяду Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Майлат Себастьян
6'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
5'
После штрафного удара,который нанес Шамед Нассер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
4'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
3'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
2'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш разыграл угловой с левого угла.
2'
Рондон Марио нанес удар головой, но Каланча Николай перевел мяч на угловой!
2'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
2'
Stefan Vladoiu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Stefan Vladoiu грубо играет против соперника. Пострадал Майлат Себастьян
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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