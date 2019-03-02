Стадион: Газ Метан
0:0
Конец матча
2' Желтая карточкаStefan Vladoiu
55' Желтая карточкаMediop Ndiaye
58' Желтая карточкаКаяду Давид
83' Желтая карточкаАурелиу Луиш
90' Желтая карточкаБурчану Александру
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
93'
93'
Крецу Валентин не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Бурчану Александру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
92'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Аурелиу Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
90'
90'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
89'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
89'
Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Stefan Vladoiu
88'
88'
Тактическая замена. Майлат Себастьян уходит с поля и его заменяет Paul Costea
88'
Каланча Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
87'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Ely Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
87'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Мунтяну Валентин
85'
Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Alin Dobrosavlevici
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
84'
83'
83'
Аурелиу Луиш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
83'
Судья свистит. Аурелиу Луиш атаковал сзади соперника. Это Аммари Нажиб заработал своей команде штрафной
82'
82'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Язалде Пинту навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Менди Гастон наказан за толчок Крецу Валентин
81'
Рондон Марио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
81'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
81'
Чикарски Мите выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Назначен штрафной. Пострадал Stefan Vladoiu, его свалил Antoni Ivanov.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
79'
Рондон Марио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
79'
78'
78'
77'
77'
Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Хендерсон Конор
77'
76'
76'
Шамед Нассер получил травму и заменен. Язалде Пинту выходит на поле.
75'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Майлат Себастьян
74'
74'
73'
73'
72'
Ely Fernandes наказан за толчок Georgian Honciu
72'
71'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Менди Гастон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
69'
Тактическая замена. Mediop Ndiaye уходит с поля и его заменяет Мапуку Джуниор
68'
Ely Fernandes наказан за толчок Эначе Габриэль
68'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
68'
Бурчану Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
66'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Аммари Нажиб нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
62'
62'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
61'
Эначе Габриэль наказан за толчок Крецу Валентин
61'
Судья сигнализирует, что Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Stefan Vladoiu
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Майлат Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Аммари Нажиб наказан за толчок Аурелиу Луиш
59'
59'
58'
Тактическая замена. Каяду Давид уходит с поля и его заменяет Ely Fernandes
58'
Каяду Давид получает желтую карточку за нырок
58'
Шамед Нассер упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
58'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
56'
56'
55'
Mediop Ndiaye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
55'
Безумный фол. Mediop Ndiaye грубо играет против соперника. Пострадал Мариус Марсел Константин
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
54'
54'
53'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
53'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
52'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
52'
Рондон Марио нанес удар, мяч был парирован, но Каланча Николай не удержал его в руках.
52'
Шамед Нассер нанес удар издали, а Каланча Николай отбил его обратно в игру!
51'
51'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
50'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
50'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Alin Dobrosavlevici предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Mediop Ndiaye наказан за толчок Крецу Валентин
49'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
49'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
48'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
46'
Назначен штрафной. Пострадал Aymen Souda, его свалил Крецу Валентин.
46'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Mediop Ndiaye наказан за толчок Antoni Ivanov
42'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
42'
42'
Aymen Souda навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
40'
Aymen Souda нанес удар, мяч был парирован, но Плешка Рэзван не удержал его в руках.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Бурчану Александру наказан за толчок Шамед Нассер
39'
39'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
38'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
37'
36'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш опасно и грубо сыграл. Бурчану Александру пострадал.
36'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш делает навес прямо в штрафную.
36'
36'
36'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Плешка Рэзван держит все под контролем
33'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
33'
32'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Менди Гастон
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
29'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
29'
Судья сигнализирует, что Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Эначе Габриэль
27'
26'
Аурелиу Луиш наказан за толчок Аммари Нажиб
26'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Мариус Марсел Константин пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Срджан Лучин наказан за толчок Майлат Себастьян
25'
24'
24'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
21'
20'
20'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
19'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
18'
17'
17'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Mediop Ndiaye оказался на газоне.
16'
16'
Чикарски Мите наказан за толчок Stefan Vladoiu
15'
Матч возобновлен
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Крецу Валентин наказан за толчок Aymen Souda
14'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чикарски Мите из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
14'
Бурчану Александру наказан за толчок Мариус Марсел Константин
13'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
13'
Бурчану Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
12'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Mediop Ndiaye
12'
11'
10'
Каяду Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
8'
7'
Мариус Марсел Константин наказан за толчок Alin Dobrosavlevici
7'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Майлат Себастьян
6'
5'
После штрафного удара,который нанес Шамед Нассер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
4'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
3'
2'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш разыграл угловой с левого угла.
2'
Рондон Марио нанес удар головой, но Каланча Николай перевел мяч на угловой!
2'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Stefan Vladoiu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
2'
Безумный фол. Stefan Vladoiu грубо играет против соперника. Пострадал Майлат Себастьян
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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