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Стадион:
Адмира
1:1
Второй тайм: 61'
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
36' Гол
Emanuel Aiwu
1:1
40' Гол
Луксбахер Даниэль
53' Желтая карточка
Emanuel Aiwu
61'
Второй тайм
Желтая карточка
53'
Emanuel Aiwu получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Луксбахер Даниэль бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Emanuel Aiwu бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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