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Стадион: Зрители: 4088
Лугано
1:1
Конец матча
Базель
0'
0:1
7' Гол
Айети Альбиан
1:1
44' Гол
Саббатини Джонатан
52' Желтая карточка
Штокер Валентин
77' Желтая карточка
Чрнигой Домен
86' Желтая карточка
Петретта Рауль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Чрнигой Домен получил желтую карточку от судьи
74'
Лугано делает замену. Вечеи Балинт уходит с поля, а Садику Армандо выходит на его замену.
66'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Жегрова Эдон выходит на его замену.
55'
Лугано делает замену. Яо Элож уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Базель делает замену. Окафор Ноа уходит с поля, а Кампо Самуэле выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Саббатини Джонатан бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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