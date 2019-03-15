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Стадион:
Аделаида Юнайтед
0:2
Конец матча
Перт Глори
0'
21' Желтая карточка
Joel Chianese
0:1
35' Гол
Кастро Диего
41' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
0:2
70' Гол
Кио Эндрю
79' Желтая карточка
Боланд Мирко
84' Желтая карточка
Гудвин Крейг
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Перт Глори делает замену. Кастро Диего уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Гудвин Крейг получил желтую карточку от судьи
83'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Carlo Armiento выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Боланд Мирко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
65'
Перт Глори делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Кио Эндрю выходит на его замену.
62'
Аделаида Юнайтед делает замену. Томассен Йорди уходит с поля, а Кен Илсо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Nikola Mileusnic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Кастро Диего бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Джозеф Чианезе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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