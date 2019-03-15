Стадион: Куперс
0:2
Конец матча
21' Желтая карточкаJoel Chianese
0:1
35' ГолКастро Диего
41' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
0:2
70' ГолКио Эндрю
79' Желтая карточкаБоланд Мирко
84' Желтая карточкаГудвин Крейг
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Перт Глори делает замену. Кастро Диего уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
84'
Гудвин Крейг получил желтую карточку от судьи
83'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Carlo Armiento выходит на его замену.
79'
Боланд Мирко получил желтую карточку от судьи
70'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
65'
Перт Глори делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Кио Эндрю выходит на его замену.
62'
Аделаида Юнайтед делает замену. Томассен Йорди уходит с поля, а Кен Илсо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Nikola Mileusnic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Кастро Диего бьет в цель!
21'
Джозеф Чианезе получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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