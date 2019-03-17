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Падерборн
3:1
Второй тайм: 88'
Ингольштадт
0'
21' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
0:1
52' Гол
Кершбаумер Константин
70' Желтая карточка
Гауз Марсель
1:1
75' Гол
Клеман Филипп
2:1
77' Гол
Антви-Аджей Кристофер
3:1
85' Гол
Антви-Аджей Кристофер
88'
Второй тайм
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Антви-Аджей Кристофер бьет в цель!
84'
Падерборн делает замену. Михель Свен уходит с поля, а Klaus Gjasula выходит на его замену.
79'
Падерборн делает замену. Текпетей Бернард уходит с поля, а Гуйе Бабакар выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Антви-Аджей Кристофер бьет в цель!
75'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Клеман Филипп бьет в цель!
72'
Ингольштадт делает замену. Бьёрн Паульсен уходит с поля, а Нойман Фил выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
66'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Kai Proeger выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Кершбаумер Константин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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