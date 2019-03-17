Стадион: Телья Паркен
1:1
Первый тайм: 17'
0:1
4' ГолБабаян Эдгар
11' Желтая карточкаДамборг Йонас
1:1
12' ГолСков Роберт
Первый тайм
16'
16'
Отличный пас сделал Фишер Виктор из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Фишер Виктор из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Бабаян Эдгар из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Отличный пас сделал Н'Дойе Даме из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
14'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
12'
Фантастический гол, где все сам сделал Сков Роберт!
12'
Г О О О О Л Сков Роберт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
11'
Дамборг Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
11'
Дамборг Йонас наказан за толчок Сков Роберт
10'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Отличный пас сделал Мартин Миккельсен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
Эммануэль Сабби пробует нанести удар издали, но Йоронен Йессе держит все под контролем
9'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вито Хаммершой-Мистрати
9'
Судья сигнализирует, что Эммануэль Сабби из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
8'
8'
Шанс! Сков Роберт из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
7'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
7'
Хороший удар издали нанес Зека Родригес, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
7'
Плохо сыграл Вито Хаммершой-Мистрати - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
7'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
7'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
6'
Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
4'
Вито Хаммершой-Мистрати сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Бабаян Эдгар изменил счет на табло!
4'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
4'
Вито Хаммершой-Мистрати делает длинную передачу вперед
3'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
3'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Копенгаген
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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