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Стадион:
Витория Сетубал
0:1
Конец матча
Брага
0'
0:1
35' Гол
Мурило Энрике
72' Желтая карточка
Клаудемир де Соуза
77' Желтая карточка
Гойяно Марсело
84' Желтая карточка
Аллеф Де Андраде
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Витория Сетубал делает замену. Бесса Эбер уходит с поля, а Kgaogelo Sekgota выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Аллеф Де Андраде получил желтую карточку от судьи
81'
Брага делает замену. Соуза Диего II уходит с поля, а Паулинью Жуан выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Гойяно Марсело получил желтую карточку от судьи
74'
Витория Сетубал делает замену. Перейра Илдеберту уходит с поля, а Зекинья выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Клаудемир де Соуза получил желтую карточку от судьи
70'
Брага делает замену. Орта Рикарду уходит с поля, а Новаиш Жоау выходит на его замену.
69'
Брага делает замену. Раул Силва уходит с поля, а Сантос Пабло выходит на его замену.
59'
Витория Сетубал делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Аллеф Де Андраде выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Мурило Энрике бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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