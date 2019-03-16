Стадион: Афонсу Энрикеш
3:1
Конец матча
1:0
7' ГолМатеус де Андраде
43' Желтая карточкаГедеш Алешандре
51' Желтая карточкаЖубал Мендес
1:1
55' ГолФальконе Федерико
2:1
57' ГолДавидсон
60' Желтая карточкаКарраса Моура
66' Желтая карточкаДавидсон
3:1
70' ГолПедрао Перейра
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Витория Гимарайнш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Велтон Сампаю выходит на его замену.
78'
Боавишта делает замену. Обиора Нванкво уходит с поля, а Rafael Lopes выходит на его замену.
78'
Витория Гимарайнш делает замену. Тоше Антониу уходит с поля, а Тейшейра Жоау выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Педрао Перейра бьет в цель!
67'
Витория Гимарайнш делает замену. Джон Ола уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
66'
Давидсон получил желтую карточку от судьи
60'
Боавишта делает замену. Мандьянг Идрисса уходит с поля, а Карраса Моура выходит на его замену.
60'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
58'
Боавишта делает замену. Буэно Альберто уходит с поля, а Эшпинью Фабиу выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Фальконе Федерико бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Гедеш Алешандре получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Матеус де Андраде бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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