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Стадион:
Витория Гимарайнш
3:1
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
7' Гол
Матеус де Андраде
43' Желтая карточка
Гедеш Алешандре
51' Желтая карточка
Жубал Мендес
1:1
55' Гол
Фальконе Федерико
2:1
57' Гол
Давидсон
60' Желтая карточка
Карраса Моура
66' Желтая карточка
Давидсон
3:1
70' Гол
Педрао Перейра
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Витория Гимарайнш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Велтон Сампаю выходит на его замену.
78'
Боавишта делает замену. Обиора Нванкво уходит с поля, а Rafael Lopes выходит на его замену.
78'
Витория Гимарайнш делает замену. Тоше Антониу уходит с поля, а Тейшейра Жоау выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Педрао Перейра бьет в цель!
67'
Витория Гимарайнш делает замену. Джон Ола уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Давидсон получил желтую карточку от судьи
60'
Боавишта делает замену. Мандьянг Идрисса уходит с поля, а Карраса Моура выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
58'
Боавишта делает замену. Буэно Альберто уходит с поля, а Эшпинью Фабиу выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Фальконе Федерико бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Гедеш Алешандре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Матеус де Андраде бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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