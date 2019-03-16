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Сан-Мартин Сан-Хуан
1:1
Второй тайм: 53'
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
4' Гол
Juan Francisco Mattia
1:1
30' Гол
Alexis Mac Allister
53'
Второй тайм
52'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Клаудио Моска уходит с поля, а Nazareno Solis выходит на его замену.
51'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Гонзало Касстиллехос уходит с поля, а Осорио Умберто выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Alexis Mac Allister бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Juan Francisco Mattia бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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