- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Марио Ригамонти
45' Желтая карточкаГравильон Эндрю
50' Желтая карточкаМелегони Филиппо
56' Желтая карточкаДаль'Ольо Якопо
76' Желтая карточкаDimitri Bisoli
1:0
82' ГолМорозини Леонардо
86' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
1:1
89' ГолМоначелло Гаетано
|
45'
50'
56'
76'
82'
1:0
86'
89'
1:1
Состав команд
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 14 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 32 Тремолада Лука Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Нападающий
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 22 Lorenzo Andrenacci
- 20 Ivan Rondanini
- 24 Mattia Viviani
- 31 Luigi Carillo
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 13 Форнасьер Микеле Защитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 11 Капоне Кристиан Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 30 Franck Kanoute
- 15 Edgar Elizalde
- 10 Pepin I
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
Пескара (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара Серия B
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия Серия B
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара Кубок
- 23.04.2016 Пескара 2:1 Брешия Серия B
- 08.12.2015 Брешия 2:0 Пескара Серия B
- 02.04.2015 Пескара 2:3 Брешия Серия B
- 08.11.2014 Брешия 1:3 Пескара Серия B
- 05.04.2014 Брешия 3:0 Пескара Серия B
- 01.11.2013 Пескара 3:3 Брешия Серия B
- 19.03.2012 Пескара 1:1 Брешия Серия B
- 17.10.2011 Брешия 0:3 Пескара Серия B
Брешия
Пескара
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Падова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Фоджа
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Палермо
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Карпи
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
86'
Брешия делает замену. Даль'Ольо Якопо уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
86'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Морозини Леонардо бьет в цель!
81'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Маррас Мануэль выходит на его замену.
76'
Dimitri Bisoli получил желтую карточку от судьи
74'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
65'
Брешия делает замену. Sandro Tonali уходит с поля, а Mattia Viviani выходит на его замену.
58'
Пескара делает замену. Кокко Андреа уходит с поля, а Моначелло Гаетано выходит на его замену.
56'
Даль'Ольо Якопо получил желтую карточку от судьи
52'
Пескара делает замену. Мелегони Филиппо уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
50'
Мелегони Филиппо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация