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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
1:1
Конец матча
Пескара
0'
45' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
50' Желтая карточка
Мелегони Филиппо
56' Желтая карточка
Даль'Ольо Якопо
76' Желтая карточка
Dimitri Bisoli
1:0
82' Гол
Морозини Леонардо
86' Желтая карточка
Романьоли Симоне
1:1
89' Гол
Моначелло Гаетано
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
86'
Брешия делает замену. Даль'Ольо Якопо уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Морозини Леонардо бьет в цель!
81'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Маррас Мануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Dimitri Bisoli получил желтую карточку от судьи
74'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
65'
Брешия делает замену. Sandro Tonali уходит с поля, а Mattia Viviani выходит на его замену.
58'
Пескара делает замену. Кокко Андреа уходит с поля, а Моначелло Гаетано выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Даль'Ольо Якопо получил желтую карточку от судьи
52'
Пескара делает замену. Мелегони Филиппо уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Мелегони Филиппо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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