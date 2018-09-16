  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа G
Стадион:
Виктория Пльзень
 
Позже
ЦСКА Москва
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - ЦСКА Москва
Виктория Пльзень
16.2% (12)
Ничья:
33.8% (25)
ЦСКА Москва
50% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (22)
ЦСКА Москва:
27% (20)
ЦСКА Москва:
9.5% (7)
ЦСКА Москва:
9.5% (7)
Виктория Пльзень:
8.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация