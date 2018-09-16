Стадион: Дусан Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Виктория Пльзень - ЦСКА Москва
Виктория Пльзень
16.2% (12)
Ничья:
33.8% (25)
ЦСКА Москва
50% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (22)
1:2 ЦСКА Москва:
27% (20)
0:2 ЦСКА Москва:
9.5% (7)
0:1 ЦСКА Москва:
9.5% (7)
2:1 Виктория Пльзень:
8.1% (6)
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