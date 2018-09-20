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Стадион:
Лудогорец
2:1
Второй тайм: 52'
Байер Л
0'
1:0
8' Гол
Кешерю Клаудиу
20' Желтая карточка
Марселиньо да Коста
2:0
31' Гол
Марселиньо да Коста
2:1
38' Гол
Хавец Кай
44' Желтая карточка
Бендер Ларс
52'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Байер Л делает замену. Паулиньо Жозе уходит с поля, а Фолланд Кевин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Бендер Ларс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Хавец Кай бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Марселиньо да Коста бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Марселиньо да Коста получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Кешерю Клаудиу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 2:1 Байер Л
Лудогорец
16% (29)
Ничья:
28.2% (51)
Байер Л
55.8% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
33.7% (61)
Ничья:
24.3% (44)
Байер Л:
10.5% (19)
Лудогорец:
9.4% (17)
Лудогорец:
5.5% (10)
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