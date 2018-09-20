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Стадион: Лудогорец Арена
1:0
8' ГолКешерю Клаудиу
20' Желтая карточкаМарселиньо да Коста
2:0
31' ГолМарселиньо да Коста
2:1
38' ГолХавец Кай
44' Желтая карточкаБендер Ларс
|
8'
1:0
31'
2:0
38'
2:1
44'
Состав команд
33
Ренан
30
Моци
Козмин
6
Натанаэл
92
Лукоки
Джоди
10
Брандт
Юлиан
21
Кор
Доминик
29
Хавец
Кай
11
Телин
Исаак
Лудогорец 4-3-3
- Основной состав
- 33 Ренан Вратарь
- 4 Сисиньо Неусиано Защитник
- 30 Моци Козмин Защитник
- 3 Недялков Антон Защитник
- 6 Натанаэл Защитник
- 18 Дяков Светослав Полузащитник
- 10 Кампаньяро Густаво Полузащитник
- 84 Марселиньо да Коста Полузащитник
- 92 Лукоки Джоди Нападающий
- 28 Кешерю Клаудиу Нападающий
- 88 Вандерсон Кристалдо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Броун Хорхе Вратарь
- 90 Рафаэль Форстер Защитник
- 5 Терзиев Георги Защитник
- 44 Гуральски Яцек Полузащитник
- 7 Бакалов Димо Нападающий
- 37 Жоао Пауло XIV Нападающий
- 9 Брандао Жуниор
- Главный тренер: Аутуори Пауло
Байер Л 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 23 Вайзер Митчелл Защитник
- 4 Та Джонатан Защитник
- 6 Драгович Александр Защитник
- 18 Венделл Боргес Защитник
- 10 Брандт Юлиан Полузащитник
- 8 Бендер Ларс Полузащитник
- 21 Кор Доминик Полузащитник
- 7 Паулиньо Жозе Полузащитник
- 29 Хавец Кай Полузащитник
- 11 Телин Исаак Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Эзкан Рамазан Вратарь
- 5 Бендер Свен Защитник
- 16 Едвай Тин Полузащитник
- 38 Беллараби Карим Нападающий
- 31 Фолланд Кевин Нападающий
- 13 Аларио Лукас Нападающий
- 9 Бейли Леон Нападающий
- Главный тренер: Хайко Херрлих
Предыдущие игры
Лудогорец (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 14.09.2018 Лудогорец 2:1 Верея ППЛ
- 02.09.2018 Лудогорец 3:1 Дунав ППЛ
- 30.08.2018 Лудогорец 4:0 Торпедо Кутаиси ЛЕ
- 26.08.2018 Славия София 0:0 Лудогорец ППЛ
- 23.08.2018 Торпедо Кутаиси 0:1 Лудогорец ЛЕ
- 19.08.2018 Лудогорец 1:0 ЦСКА София ППЛ
- 16.08.2018 Зриньски 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 12.08.2018 Витоша Быстрица 0:2 Лудогорец ППЛ
- 09.08.2018 Лудогорец 1:0 Зриньски ЛЕ
- 04.08.2018 Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив ППЛ
- 01.08.2018 Види 1:0 Лудогорец ЛЧ
- 28.07.2018 Берое 1:1 Лудогорец ППЛ
- 25.07.2018 Лудогорец 0:0 Види ЛЧ
- 21.07.2018 Лудогорец 1:0 Этар ППЛ
- 17.07.2018 Крузейдерс 0:2 Лудогорец ЛЧ
- 11.07.2018 Лудогорец 7:0 Крузейдерс ЛЧ
- 05.07.2018 Лудогорец 1:0 Славия София С
- 30.06.2018 Янг Бойз 1:2 Лудогорец ТМК
- 26.06.2018 Лудогорец 3:1 Ахмат ТМК
- 20.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:2 Лудогорец ТМК
Байер Л (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 15.09.2018 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 01.09.2018 Байер Л 1:3 Вольфсбург Б
- 25.08.2018 Боруссия М 2:0 Байер Л Б
- 18.08.2018 Форцхайм 0:1 Байер Л К
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 05.08.2018 Байер Л 1:0 Аль-Вахда ТМК
- 02.08.2018 Байер Л 1:1 Истанбул Башакшехир ТМК
- 28.07.2018 Фортуна Ситтард 0:2 Байер Л ТМК
- 24.07.2018 Вупперталь 0:2 Байер Л ТМК
- 21.07.2018 Шпортфройнде 0:3 Байер Л ТМК
- 18.07.2018 Роззбах/Фершайд 0:7 Байер Л ТМК
- 12.05.2018 Байер Л 3:2 Ганновер 96 Б
- 05.05.2018 Вердер 0:0 Байер Л Б
- 28.04.2018 Байер Л 0:1 Штуттгарт Б
- 21.04.2018 Боруссия Д 4:0 Байер Л Б
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария К
- 14.04.2018 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 09.04.2018 РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Б
- 31.03.2018 Байер Л 0:0 Аугсбург Б
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
Лудогорец
Байер Л
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лудогорец
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|АЕК Ларнака
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Байер Л
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Байер Л делает замену. Паулиньо Жозе уходит с поля, а Фолланд Кевин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Бендер Ларс получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Хавец Кай бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Марселиньо да Коста бьет в цель!
20'
Марселиньо да Коста получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Кешерю Клаудиу бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 2:1 Байер Л
Лудогорец
16% (29)
Ничья:
28.2% (51)
Байер Л
55.8% (101)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
33.7% (61)
1:1 Ничья:
24.3% (44)
0:1 Байер Л:
10.5% (19)
2:1 Лудогорец:
9.4% (17)
1:0 Лудогорец:
5.5% (10)
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