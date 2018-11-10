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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
1:0
Конец матча
Специя
0'
1:0
15' Гол
Бокалон Риккардо
44' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
45' Красная карточка
Бартоломей Паоло
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Салернитана делает замену. Маццарани Андреа уходит с поля, а Andre Anderson выходит на его замену.
77'
Специя делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
75'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Палумбо Антонио выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Де Кол Филиппо уходит с поля, а Luca Vignali выходит на его замену.
57'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
55'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Джурич Милан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Бартоломей Паоло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
44'
Бартоломей Паоло получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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