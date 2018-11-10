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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аречи
1:0
Конец матча
1:0
15' ГолБокалон Риккардо
44' Желтая карточкаБартоломей Паоло
45' Красная карточкаБартоломей Паоло
|
15'
1:0
44'
45'
Состав команд
Салернитана 5-3-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 7 Андерсон Дхаван Защитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 11 Джурич Милан Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 28 Andre Anderson
- 34 Daniele Lazzari
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ламанна Эугенио Вратарь
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 13 Капрадосси Элио Защитник
- 3 Tommaso Augello Защитник
- 15 Крими Марко Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 9 Галабинов Андрей Нападающий
- 7 Пьерини Николас Нападающий
- 21 David Okereke Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Манфредини Никколо Вратарь
- 24 Luca Vignali Защитник
- 4 Кривелло Роберто Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 6 Мора Лука Полузащитник
- 33 Бароне Симоне Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 20 Simone Bastoni Нападающий
- 32 Adugna Bachini
- 17 Гудьонсен Свейнн
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.11.2018 Венеция 1:0 Салернитана СB
- 31.10.2018 Салернитана 3:1 Ливорно СB
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
Специя (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 27.10.2018 Падова 0:0 Специя СB
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Специя 2:1 Карпи СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 04.08.2018 Специя 2:1 Самбенедеттезе К
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Специя: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана Серия B
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя Серия B
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя Серия B
- 26.08.2016 Специя 1:1 Салернитана Серия B
- 01.02.2016 Специя 3:1 Салернитана Серия B
- 01.12.2015 Специя 2:0 Салернитана Кубок
- 19.09.2015 Салернитана 0:2 Специя Серия B
- 03.10.2010 Салернитана 1:0 Специя Серия C1 A
Салернитана
Специя
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Беневенто
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|7.
|Лечче
|11
|4
|4
|3
|19 - 16
|16
|8.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|10.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Салернитана делает замену. Маццарани Андреа уходит с поля, а Andre Anderson выходит на его замену.
77'
Специя делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
75'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Палумбо Антонио выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Де Кол Филиппо уходит с поля, а Luca Vignali выходит на его замену.
57'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
55'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Джурич Милан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Бартоломей Паоло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
44'
Бартоломей Паоло получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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