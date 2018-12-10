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Winline
Стадион:
Панаитоликос
2:0
Первый тайм: 34'
Аполлон Смирнис
0'
1:0
3' Гол
Виллиан да Силва
13' Желтая карточка
Adrian Oscar Lucero
2:0
25' Гол
Vlad Morar
28' Желтая карточка
Томас Бединелли
34'
Первый тайм
Желтая карточка
28'
Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Vlad Morar бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Адрин Оскар Лучеро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Виллиан да Силва бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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