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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11465
Райо Вальекано
4:2
Конец матча
Сельта
0'
1:0
4' Гол
Рауль де Томас
1:1
13' Гол
Араухо Нестор
16' Желтая карточка
Абдулайе Ба
1:2
18' Пенальти
Макси Гомес
19' Желтая карточка
Браис Мендес
2:2
37' Гол
Рауль де Томас
71' Желтая карточка
Адвинкула Луис
3:2
77' Гол
Рауль де Томас
80' Желтая карточка
Веласкес Эмилиано
4:2
90' Гол
Бебе Тьягу
90' Желтая карточка
Бебе Тьягу
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Райо Вальекано заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Систо Пионе из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Бебе Тьягу
Желтая карточка
92'
Бебе Тьягу получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Веласкес Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Бебе Тьягу изменил счет на табло!
91'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Удар от ворот произведет Сельта
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
89'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
89'
Жунка Давид из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
Жунка Давид из команды Сельта играет в стеночку с партнером по команде. Систо Пионе это был.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Медран Альваро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
88'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе ловит мяч
85'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
84'
ШАНС! Эккерт Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
83'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
82'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
81'
Жунка Давид из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Эккерт Деннис
81'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
81'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Желтая карточка
80'
Веласкес Эмилиано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Веласкес Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Макси Гомес
79'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
79'
Буфаль Софьян мяч отрикошетил от ворот
79'
Плохо сыграл Адвинкула Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Лоботка Станислав
77'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
77'
Веласкес Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Рауль де Томас изменил счет на табло!
77'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано находит одноклубника четким пасом пяткой.
77'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
76'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
75'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
75'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
74'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Медран Альваро
74'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
73'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
73'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
73'
Какой удар! Со штрафного Макси Гомес сотряс перекладину!
Желтая карточка
71'
Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Адвинкула Луис грубо играет против соперника. Пострадал Хосабед Санчес
71'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
70'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
70'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Офсайд
69'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
69'
Удар от ворот произведет Сельта
69'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
68'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Мальо Уго из команды Сельта подал угловой справа.
67'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
66'
Кабраль Густаво из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
64'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Кабраль Густаво задерживает мяч рукой
62'
Жунка Давид из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
60'
Удар от ворот произведет Сельта
60'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
60'
Отличные скиллы показывает Трехо Оскар, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
59'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
59'
Эмбарба Адриан пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
58'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
57'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
56'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Мальо Уго из команды Сельта делает неудачный навес.
56'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе держит все под контролем
55'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Мальо Уго из команды Сельта подал угловой справа.
54'
Макси Гомес из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
54'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано в офсайде
53'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Морено Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
52'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
51'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
50'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Макси Гомес наказан за толчок Абдулайе Ба
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Удар от ворот произведет Сельта
49'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Трехо Оскар нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
48'
Отличные скиллы показывает Трехо Оскар, обводя своих соперников
48'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
48'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
47'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 11465 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
48'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Макси Гомес из команды Сельта пасует в штрафную, но Димитриевски Столе выходит и ловит мяч.
46'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
45'
Игрок команды Райо Вальекано совершает фол
45'
Трехо Оскар нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
45'
Плохо сыграл Мальо Уго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
43'
Мальо Уго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
42'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
Травма, повреждение
42'
Имбула Ганелли возвращается на поле.
42'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Макси Гомес из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Имбула Ганелли получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Имбула Ганелли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
39'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
37'
Адвинкула Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Рауль де Томас изменил счет на табло!
37'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
37'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
36'
Мальо Уго возвращается на поле.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Матч возобновлен
36'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Травма, повреждение
35'
Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Мальо Уго пострадал.
34'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
34'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
33'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
32'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
32'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
32'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
31'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
31'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
30'
Хороший удар издали нанес Имбула Ганелли, но отличный сейв сделал Рубен Бланко. Угловой.
29'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
29'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
28'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Морено Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Браис Мендес атаковал сзади соперника. Это Трехо Оскар заработал своей команде штрафной
27'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
26'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Абдулайе Ба
25'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
24'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
22'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
21'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
19'
Браис Мендес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Браис Мендес из команды Сельта играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
19'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Макси Гомес из команды Сельта забивает с точки!
Желтая карточка
16'
Абдулайе Ба получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
ПЕНАЛЬТИ! - Абдулайе Ба играет рукой в штрафной! Абдулайе Ба вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
16'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Сельта
16'
ШАНС! Морено Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
15'
Шанс! Кабраль Густаво из команды Сельта пробил головой, но мимо
15'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хосабед Санчес
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Араухо Нестор забивает!
13'
Макси Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Плохо сыграл Абдулайе Ба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
13'
Мальо Уго из команды Сельта подал угловой справа.
12'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Макси Гомес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
10'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
9'
Сельта контролирует мяч.
Офсайд
8'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
8'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
7'
Жунка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Райо Вальекано контролирует мяч.
6'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
6'
Сельта контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
4'
Отличный гол забил Рауль де Томас
Описание гола
4'
Г О О О О Л Рауль де Томас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
3'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
2'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
2'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
2'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
1'
Жунка Давид из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сельта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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