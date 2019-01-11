Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 11465
4:2
Конец матча
1:0
4' ГолРауль де Томас
1:1
13' ГолАраухо Нестор
16' Желтая карточкаАбдулайе Ба
1:2
18' ПенальтиМакси Гомес
19' Желтая карточкаБраис Мендес
2:2
37' ГолРауль де Томас
71' Желтая карточкаАдвинкула Луис
3:2
77' ГолРауль де Томас
80' Желтая карточкаВеласкес Эмилиано
4:2
90' ГолБебе Тьягу
90' Желтая карточкаБебе Тьягу
Новости после матча
Второй тайм
94'
Райо Вальекано заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
93'
Судья сигнализирует, что Систо Пионе из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Бебе Тьягу
92'
Бебе Тьягу получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Веласкес Эмилиано сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Бебе Тьягу изменил счет на табло!
91'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
89'
89'
89'
Жунка Давид из команды Сельта играет в стеночку с партнером по команде. Систо Пионе это был.
88'
Судья сигнализирует, что Медран Альваро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
88'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе ловит мяч
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
84'
ШАНС! Эккерт Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
83'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
82'
81'
81'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Эккерт Деннис
81'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
81'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
80'
Веласкес Эмилиано получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Веласкес Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Макси Гомес
79'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
79'
Буфаль Софьян мяч отрикошетил от ворот
79'
Плохо сыграл Адвинкула Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Лоботка Станислав
77'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
77'
Веласкес Эмилиано сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Рауль де Томас изменил счет на табло!
77'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано находит одноклубника четким пасом пяткой.
77'
77'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
76'
76'
76'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
75'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
75'
75'
74'
74'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Медран Альваро
74'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
73'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
73'
73'
73'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
73'
Какой удар! Со штрафного Макси Гомес сотряс перекладину!
71'
Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Адвинкула Луис грубо играет против соперника. Пострадал Хосабед Санчес
71'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
70'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
70'
70'
69'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
69'
69'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
68'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
66'
66'
Кабраль Густаво из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
64'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
62'
Кабраль Густаво задерживает мяч рукой
62'
Жунка Давид из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
61'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
60'
60'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
60'
Отличные скиллы показывает Трехо Оскар, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
59'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
59'
Эмбарба Адриан пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
58'
57'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
56'
56'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе держит все под контролем
55'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Макси Гомес из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано в офсайде
53'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
Морено Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
52'
51'
50'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
50'
50'
Макси Гомес наказан за толчок Абдулайе Ба
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
49'
48'
48'
Трехо Оскар нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
48'
Отличные скиллы показывает Трехо Оскар, обводя своих соперников
48'
48'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 11465 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
48'
47'
Макси Гомес из команды Сельта пасует в штрафную, но Димитриевски Столе выходит и ловит мяч.
47'
Веласкес Эмилиано наказан за толчок Пейнадо Франсиско
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Игрок команды Райо Вальекано совершает фол
45'
Трехо Оскар нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
45'
Плохо сыграл Мальо Уго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
44'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
42'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
42'
Имбула Ганелли возвращается на поле.
42'
42'
Макси Гомес из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Имбула Ганелли получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Имбула Ганелли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
39'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
37'
Адвинкула Луис сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Рауль де Томас изменил счет на табло!
37'
37'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Мальо Уго возвращается на поле.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Матч возобновлен
36'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Мальо Уго пострадал.
34'
34'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Матч возобновлен
33'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
32'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
32'
32'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
31'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
30'
30'
30'
Хороший удар издали нанес Имбула Ганелли, но отличный сейв сделал Рубен Бланко. Угловой.
29'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
29'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
28'
28'
28'
Морено Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
27'
Судья свистит. Браис Мендес атаковал сзади соперника. Это Трехо Оскар заработал своей команде штрафной
27'
26'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
26'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
25'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Абдулайе Ба
25'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
25'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
24'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
24'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
22'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
22'
Судья сигнализирует, что Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
21'
20'
19'
Браис Мендес получил желтую карточку от судьи
19'
Браис Мендес из команды Сельта играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
19'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
18'
Г О О О О Л - Макси Гомес из команды Сельта забивает с точки!
16'
Абдулайе Ба получил желтую карточку от судьи
16'
ПЕНАЛЬТИ! - Абдулайе Ба играет рукой в штрафной! Абдулайе Ба вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
16'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
16'
16'
ШАНС! Морено Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
15'
Шанс! Кабраль Густаво из команды Сельта пробил головой, но мимо
15'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хосабед Санчес
13'
Г О О О О Л - Араухо Нестор забивает!
13'
Макси Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Плохо сыграл Абдулайе Ба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
12'
Макси Гомес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
10'
9'
Сельта контролирует мяч.
8'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
8'
8'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Жунка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Райо Вальекано контролирует мяч.
6'
Сельта контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
4'
Отличный гол забил Рауль де Томас
4'
Г О О О О Л Рауль де Томас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
3'
Пейнадо Франсиско наказан за толчок Адвинкула Луис
3'
3'
2'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сельта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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