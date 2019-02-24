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  5. Примера
Стадион:
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 14'
Бетис
0' 14'
Первый тайм
14'
Вальядолид контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
13'
Удар от ворот произведет Бетис
13'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Вальядолид
11'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Леон Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Кеко Серхио грубо играет против соперника. Пострадал Леон Серхио
10'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Каналес Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Леон Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
9'
Бетис контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Вальядолид
8'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
7'
Антонио Ангуло Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
5'
Удар от ворот произведет Бетис
5'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
4'
Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Феддал Зу из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
3'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
3'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Каптум Вилфрид из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
2'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Вальядолид контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вальядолид начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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