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Стадион:
ОФИ
1:0
Второй тайм: 58'
Левадиакос
0'
1:0
16' Гол
Якумакис Георгиос
39' Желтая карточка
Moise Adilehou
39' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
43' Желтая карточка
Яннулис Костас
43' Желтая карточка
Ангуа Бро
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Левадиакос делает замену. Moise Adilehou уходит с поля, а Савадого Сулейман выходит на его замену.
Желтая карточка
43'
Ангуа Бро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Яннулис Костас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Якумакис Георгиос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Moise Adilehou получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Якумакис Георгиос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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