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0:0
Второй тайм: 71'
13' Желтая карточкаSiamak Nemati
39' Желтая карточкаOmid Alishah
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13'
39'
Состав команд
2
Ро-Ро
12
Исмаил
Хамид
55
Чжун
Ву-Юн
16
Хухи
Буалем
96
Афиф
Акрам
Аль-Садд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Аль-Шееб Саад Вратарь
- 2 Ро-Ро Защитник
- 12 Исмаил Хамид Защитник
- 14 Хассан Абделькарим Защитник
- 20 Аль-Хайри Салем Защитник
- 6 Хави Эрнандес Полузащитник
- 29 Габи Фернандес Полузащитник
- 55 Чжун Ву-Юн Полузащитник
- 11 Бунеджах Багдад Нападающий
- 16 Хухи Буалем Нападающий
- 96 Афиф Акрам Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Musaab Khoder Защитник
- 8 Ассадалья Али Полузащитник
- 10 Аль-Хаидос Хассан Нападающий
- 22 Meshaal Barsham
- 4 Ahmed Sayyar
- 15 Tarek Salman
- 70 Hamza Al Senhaji
- Главный тренер: Hussein Amotta
Персеполис 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бейраванд Алиреза Вратарь
- 3 Shoja Khalilzadeh Защитник
- 4 Хоссейни Джалаледдин Защитник
- 22 Omid Alishah Защитник
- 69 Ali Mosleh Полузащитник
- 5 Ресан Башар Полузащитник
- 8 Ahmed Nourollahi Полузащитник
- 21 Adam Hemati Полузащитник
- 88 Siamak Nemati Полузащитник
- 70 Ali Alipourghara Нападающий
- 90 Godwin Mensha Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Радошевич Божидар Вратарь
- 26 Saeid Hosseinpour
- 37 Hamidreza Taherkhani
- 35 Shahin Abbasian
- 12 Abolfazl Darvishvand
- 25 Ehsan Alvanzadeh
- 38 Ehsan Hosseini
- Главный тренер: Ali Daei
Предыдущие игры
Аль-Садд (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 27.09.2018 СК Катар 1:5 Аль-Садд КС
- 22.09.2018 Аль-Садд 5:0 Аль-Райян КС
- 17.09.2018 Аль-Садд 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 02.09.2018 Аль-Садд 4:0 Аль-Шахания КС
- 27.08.2018 Эстегляль Тегеран 1:3 Аль-Садд ЛЧА
- 19.08.2018 Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа КС
- 12.08.2018 Аль-Садд 10:1 Аль-Араби Доха КС
- 05.08.2018 Аль-Харитият 0:6 Аль-Садд КС
- 14.05.2018 Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Садд ЛЧА
- 07.05.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 07.04.2018 Аль-Садд 9:1 Аль-Харитият КС
- 02.04.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Васль ЛЧА
- 17.03.2018 Аль-Садд 0:1 Аль-Хор КС
- 13.03.2018 Аль-Садд 4:0 Насаф ЛЧА
- 09.03.2018 Умм Салал 2:1 Аль-Садд КС
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 25.02.2018 Аль-Садд 5:0 Аль-Ахли Доха КС
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
Персеполис (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 27.09.2018 Эстегляль Тегеран 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 23.09.2018 Персеполис 1:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 17.09.2018 Персеполис 3:1 Лехвия ЛЧА
- 12.09.2018 Персеполис 2:1 Нассаджи Мазендеран ПГПЛ
- 28.08.2018 Лехвия 1:0 Персеполис ЛЧА
- 23.08.2018 Санат Нафт 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 17.08.2018 Персеполис 0:0 Нафт Масджид-Солейман ПГПЛ
- 09.08.2018 Эстегляль Хузестан 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 03.08.2018 Персеполис 3:0 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 26.07.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 14.05.2018 Персеполис 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 07.05.2018 Аль-Джазира 3:2 Персеполис ЛЧА
- 27.04.2018 Персеполис 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 11.04.2018 Персеполис 1:1 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 07.04.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 02.04.2018 Насаф 0:0 Персеполис ЛЧА
- 29.03.2018 Персеполис 1:2 Сайпа ПГПЛ
- 13.03.2018 Аль-Васль 0:1 Персеполис ЛЧА
Последние игры между собой
Аль-Садд
Персеполис
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Аль-Садд делает замену. Чжун Ву-Юн уходит с поля, а Аль-Хаидос Хассан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Omid Alishah получил желтую карточку от судьи
13'
Siamak Nemati получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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