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Аль-Садд
0:0
Второй тайм: 71'
Персеполис
0'
13' Желтая карточка
Siamak Nemati
39' Желтая карточка
Omid Alishah
71'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аль-Садд делает замену. Чжун Ву-Юн уходит с поля, а Аль-Хаидос Хассан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Omid Alishah получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Siamak Nemati получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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