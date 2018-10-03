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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/2 финала
Касима Антлерс
1:2
Первый тайм: 43'
Сувон Блюуингз
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Учида Ацуто
0:2
6' Гол
Дамьянович Деян
1:2
21' Гол в свои ворота
Ho-Ik Jang
33' Желтая карточка
Ja-Ryong Koo
38' Желтая карточка
Дамьянович Деян
43'
Первый тайм
Желтая карточка
38'
Дамьянович Деян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Ja-Ryong Koo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Ho-Ik Jang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Дамьянович Деян бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Учида Ацуто уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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