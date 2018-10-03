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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:2
Первый тайм: 43'
0:1
3' Гол в свои воротаУчида Ацуто
0:2
6' ГолДамьянович Деян
1:2
21' Гол в свои воротаHo-Ik Jang
33' Желтая карточкаJa-Ryong Koo
38' Желтая карточкаДамьянович Деян
|
3'
0:1
6'
0:2
21'
1:2
33'
38'
Состав команд
16
Ямамото
Сюто
20
Мисао
Кенто
25
Эндо
Ясуси
30
Hiroaki
Abe
15
Ja-Ryong
Koo
23
Ki-Jee
Lee
35
Ho-Ik
Jang
26
Еом
Ки-Хан
22
Сарич
Элвис
24
Ёнг
Ву
Пак
Касима Антлерс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Квон Сун-Тхэ Вратарь
- 2 Учида Ацуто Защитник
- 5 Чон Сынхён Защитник
- 39 Tomoya Inukai Защитник
- 16 Ямамото Сюто Защитник
- 18 Сержиньо Солер Полузащитник
- 6 Нагаки Рёта Полузащитник
- 20 Мисао Кенто Полузащитник
- 25 Эндо Ясуси Нападающий
- 9 Судзуки Юма Нападающий
- 30 Hiroaki Abe Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Хитоши Согахата Вратарь
- 22 Ниси Дайго Защитник
- 28 Koki Machida Защитник
- 32 Koki Anzai Защитник
- 40 Огасавара Мицуо Полузащитник
- 14 Takeshi Kanamori Нападающий
- 8 Дои Сёма Нападающий
Сувон Блюуингз 4-3-3
- Основной состав
- 1 Hwa-Yong Shin Вратарь
- 5 Song-Jin Cho Защитник
- 15 Ja-Ryong Koo Защитник
- 20 Kwang-Seon Kwak Защитник
- 23 Ki-Jee Lee Защитник
- 35 Ho-Ik Jang Полузащитник
- 26 Еом Ки-Хан Полузащитник
- 22 Сарич Элвис Полузащитник
- 24 Ёнг Ву Пак Нападающий
- 10 Дамьянович Деян Нападающий
- 11 Sang-Hyub Lim Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Dong-Geon No Вратарь
- 13 Hyung-Jin Park Защитник
- 3 Sang-Min Yang Защитник
- 25 Sung-Keun Choi Полузащитник
- 14 Eui-Gwon Han Полузащитник
- 18 Jong Min Kim Нападающий
- 88 Joon-Hyeong Kim
- Главный тренер: Jung-Won Seo
Предыдущие игры
Касима Антлерс (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 29.09.2018 Виссел Кобе 0:5 Касима Антлерс ДЛ
- 26.09.2018 Касима Антлерс 2:0 Санфречче Хиросима К
- 23.09.2018 Консадоле Саппоро 0:2 Касима Антлерс ДЛ
- 18.09.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.09.2018 Касима Антлерс 2:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 09.09.2018 Кавасаки Фронтале 1:3 Касима Антлерс КЛ
- 05.09.2018 Касима Антлерс 1:1 Кавасаки Фронтале КЛ
- 01.09.2018 Санфречче Хиросима 3:1 Касима Антлерс ДЛ
- 28.08.2018 Касима Антлерс 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 24.08.2018 Касима Антлерс 1:1 Джубило Ивата ДЛ
- 19.08.2018 Касима Антлерс 1:0 Йокогама Маринос ДЛ
- 15.08.2018 В-Варен Нагасаки 1:2 Касима Антлерс ДЛ
- 11.08.2018 Нагойя Грампус 4:2 Касима Антлерс ДЛ
- 05.08.2018 Касима Антлерс 1:0 Симидзу С-Палс ДЛ
- 01.08.2018 Касима Антлерс 1:2 Токио ДЛ
- 28.07.2018 Гамба Осака 1:1 Касима Антлерс ДЛ
- 25.07.2018 Серезо Осака 0:2 Касима Антлерс ДЛ
- 22.07.2018 Касима Антлерс 6:2 Касива Рейсол ДЛ
- 18.07.2018 Джубило Ивата 3:3 Касима Антлерс ДЛ
- 11.07.2018 Касима Антлерс 5:1 Матида Зельвия К
Сувон Блюуингз (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.09.2018 Сувон Блюуингз 2:2 Ульсан KЛ1
- 26.09.2018 Канвон 1:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 23.09.2018 Сувон Блюуингз 0:0 Чонбук Моторс KЛ1
- 19.09.2018 Сувон Блюуингз 0:3 Чонбук Моторс ЛЧА
- 15.09.2018 Инчхон Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 08.09.2018 Чеджу Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 02.09.2018 Тэгу 4:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.08.2018 Чонбук Моторс 0:3 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 25.08.2018 Сувон Блюуингз 1:0 Кённам KЛ1
- 19.08.2018 Чуннам 6:4 Сувон Блюуингз KЛ1
- 15.08.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Сеул KЛ1
- 12.08.2018 Ульсан 1:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 08.08.2018 Чхонан Сити 2:4 Сувон Блюуингз К
- 04.08.2018 Санджу Сангму 1:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.07.2018 Сувон Блюуингз 2:0 Канвон KЛ1
- 25.07.2018 Кимпхо Ситизен 1:6 Сувон Блюуингз К
- 21.07.2018 Кённам 2:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 18.07.2018 Сувон Блюуингз 5:2 Инчхон Юнайтед KЛ1
- 14.07.2018 Сувон Блюуингз 0:3 Чонбук Моторс KЛ1
- 11.07.2018 Чуннам 0:2 Сувон Блюуингз KЛ1
Последние игры между собой
Касима Антлерс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Сувон Блюуингз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 17.04.2018 Касима Антлерс 0:1 Сувон Блюуингз Лига чемпионов АФК
- 21.02.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Касима Антлерс Лига чемпионов АФК
- 20.04.2011 Касима Антлерс 1:1 Сувон Блюуингз Лига Чемпионов Азии
- 06.04.2011 Сувон Блюуингз 1:1 Касима Антлерс Лига Чемпионов Азии
- 05.05.2009 Касима Антлерс 3:0 Сувон Блюуингз Лига Чемпионов Азии
- 11.03.2009 Сувон Блюуингз 4:1 Касима Антлерс Лига Чемпионов Азии
Касима Антлерс
Сувон Блюуингз
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Первый тайм
38'
Дамьянович Деян получил желтую карточку от судьи
33'
Ja-Ryong Koo получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Ho-Ik Jang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
6'
Г О О О О Л - Дамьянович Деян бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Учида Ацуто уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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