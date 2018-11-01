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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Перерыв
0:1
17' ГолАбила Рамон
27' Желтая карточкаМело Фелипе
41' Желтая карточкаLuan IV
|
17'
0:1
27'
41'
Состав команд
Палмейрас
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 7 Dudu X
- 13 Luan IV
- 6 Diogo VII
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 26 Луис Виктор Защитник
- 14 Gustavo Scarpa Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- 3 Эду Драсена
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Бока Хуниорс
- Основной состав
- 12 Росси Агустин Вратарь
- 21 Искиэрдос Карлос Защитник
- 20 Олаза Лукас Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 22 Вилья Себастьян Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 17 Абила Рамон Нападающий
- 29 Хара Леонардо
- Запасные игроки
- 28 Лампе Карлос Вратарь
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 18 Бенедетто Дарио Нападающий
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- 23 Тевес Карлос Нападающий
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 21.10.2018 Палмейрас 2:1 Сеара СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 04.10.2018 Палмейрас 2:0 Коло-Коло КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 27.10.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Бока Хуниорс С
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 20.10.2018 Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Luan получил желтую карточку от судьи
27'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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