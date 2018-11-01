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Палмейрас
0:1
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
0:1
17' Гол
Абила Рамон
27' Желтая карточка
Мело Фелипе
41' Желтая карточка
Luan IV
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Luan получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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