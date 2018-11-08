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Бока Хуниорс
 
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Ривер Плейт
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Текстовая онлайн трансляция матча Бока Хуниорс - Ривер Плейт

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Бока Хуниорс
66.7% (28)
Ничья:
19% (8)
Ривер Плейт
14.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бока Хуниорс:
40.5% (17)
Бока Хуниорс:
16.7% (7)
Ничья:
11.9% (5)
Ривер Плейт:
9.5% (4)
Бока Хуниорс:
7.1% (3)
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