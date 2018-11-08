Текстовая онлайн трансляция матча Бока Хуниорс - Ривер Плейт

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Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.11.2018 Бока Хуниорс 4:1 Тигре С
- 01.11.2018 Палмейрас 2:2 Бока Хуниорс КЛ
- 27.10.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Бока Хуниорс С
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 20.10.2018 Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 06.11.2018 ЛДУ Кито 4:1 Ривер Плейт СA
- 03.11.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт С
- 01.11.2018 Индепендьенте дель Валле 4:0 Ривер Плейт СA
- 31.10.2018 Гремио 1:2 Ривер Плейт КЛ
- 28.10.2018 Ривер Плейт 2:3 Текнико Университарио СA
- 27.10.2018 Ривер Плейт 1:0 Альдосиви С
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 21.10.2018 Ривер Плейт 3:4 Барселона Гуаякиль СA
- 20.10.2018 Колон 1:0 Ривер Плейт С
- 09.10.2018 Ривер Плейт 1:1 Депортиво Куэнка СA
- 07.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 04.10.2018 Ривер Плейт 1:2 Индепендьенте дель Валле СA
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 30.09.2018 Аукас 1:0 Ривер Плейт СA
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперлига
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи. Клубы
- 14.05.2017 Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера
- 29.01.2017 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 11.12.2016 Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера
- 24.04.2016 Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера
- 06.03.2016 Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 31.01.2016 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 24.01.2016 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 11.10.2015 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 14.09.2015 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 15.05.2015 Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
- 08.05.2015 Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
- 04.05.2015 Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера
- 01.02.2015 Бока Хуниорс 5:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 25.01.2015 Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 28.11.2014 Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бока Хуниорс - Ривер ПлейтДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Бока Хуниорс
66.7% (28)
Ничья:
19% (8)
Ривер Плейт
14.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бока Хуниорс:
40.5% (17)
1:0 Бока Хуниорс:
16.7% (7)
1:1 Ничья:
11.9% (5)
1:2 Ривер Плейт:
9.5% (4)
2:0 Бока Хуниорс:
7.1% (3)
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